В Тюменскую область 50 кг странного мяса пытались провезти казахстанцы

Ранее «Наш город» сообщал о том, что Тобольский завод ввел в оборот 94 тонны опасного масла. По словам специалистов, масло изготавливали из неизвестного сырья. Жители Тобольска предположили, что за это время продукция уже могла попасть на полки магазинов.