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Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

В Тюменскую область 50 кг странного мяса пытались провезти казахстанцы

В Тюменскую область 50 кг странного мяса пытались провезти казахстанцы

7 марта 2024, 16:02
Фото: 1MI
В Тюменскую область пытались ввезти 50 килограмм подозрительного мяса из Казахстана. Как сообщили в региональном Россельхознадзоре, продукция была без ветеринарных сопроводительных документов.

Помимо этого, незаконно пытались провезти килограмм рыбы, 10 килограмм молочной продукции и 25 килограмм меда. Всю продукцию не пропустили. После осуществления проверки ее вернули отправителям.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что Тобольский завод ввел в оборот 94 тонны опасного масла. По словам специалистов, масло изготавливали из неизвестного сырья. Жители Тобольска предположили, что за это время продукция уже могла попасть на полки магазинов.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Проверка#Магазины#Мясо#Россельхознадзор#Молочная продукция#Мед#Алина Петрова
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