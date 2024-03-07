В Тюменскую область 50 кг странного мяса пытались провезти казахстанцы

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Помимо этого, незаконно пытались провезти килограмм рыбы, 10 килограмм молочной продукции и 25 килограмм меда. Всю продукцию не пропустили. После осуществления проверки ее вернули отправителям.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что Тобольский завод ввел в оборот 94 тонны опасного масла. По словам специалистов, масло изготавливали из неизвестного сырья. Жители Тобольска предположили, что за это время продукция уже могла попасть на полки магазинов.