nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:35

Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 04:50

Updated Сегодня, 04:50

В зону подтопления в Тюменской области может попасть 51 населенный пункт

Паводок-2024: дамбы у населенных пунктов Тюменской области могут быть прорваны

12 апреля 2024, 04:35
Фото: 1MI

В зону подтопления в Тюменской области может попасть 51 населенный пункт

Более 50 населенных пунктов, 1800 жилых домов, в которых проживают свыше 7 тысяч человек, могут попасть в зону паводка в Тюменской области — защищающие дамбы могут быть прорваны. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор на совещании по видео-связи с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы практически все домовладения обошли, всех людей проинформировали о возможном риске, раздали памятки. Мы понимаем, сколько людей, сколько детей, одиноко проживающих пенсионеров, инвалидов, маломобильных. Все маломобильные граждане вывезены (их немного, пять человек) в медицинские учреждения. Одиноко проживающие пенсионеры, из тех, кого мы видим, переехали к своим родственникам», — отметил глава региона.

В Тюменской области организованы более сотни пунктов временного размещения. Они готовы принять порядка 13 тысяч человек. По словам Моора, жильцам домов, которые подвержены риску подтопления, также оказывают помощь в вывозе ценного имущества — в муниципалитетах работают склады, охраняемые полицией.

«На данный момент ситуация на реках Тобол и Ишим спокойная, идет увеличение уровня воды. Но мы готовимся к максимальному прогнозному уровню. Более того, мы для себя сделали расчет: плюс два метра, чтобы понимать примерную зону затопления и объем необходимых мероприятий, которые нужно будет провести. Также понимаем, что дамбы, которые защищают наши крупные населенные пункты, могут быть прорваны», — доложил президенту Моор.
Готовьтесь к худшему: паводок в Тюменской области станет самым масштабным в истории
Узнать подробнее

По его словам, во всех населенных пунктах Тюменской области, где возможно подтопление, ведется работа по увеличению уровня гребня дамб на 1–1,5 метра. Также идет дополнительная насыпка в проблемных местах.

Для исключения возможности подтопления федеральной трассы Р402 на территории Абатского района, установят водоналивные дамбы.

Ранее «Наш Город» писал, что около 2-3 тысяч могут уйти под воду в Ишиме. По словам главы администрации города Федора Шишкина, количество территорий пострадавших от паводка, зависит от уровня воды в реке.

Читайте также:
В эфире федерального канала сыграли свадьбу тюменские молодоженыНа Тюмень обрушится штормовой ветерВиноват дефицит: в Тюмени подорожали земельные участки
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Касается каждого#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Александр Моор#Владимир Путин#Ишимский район#Паводок#Моор#Паводок в Тюменской области в 2024 году
Готовьтесь к худшему: паводок в Тюменской области станет самым масштабным в истории
Вчера, 07:47
В Тюмени стало меньше еще на одного миллиардера
Вчера, 10:58
Легендарная группа даст концерт в тюменском ресторане
Вчера, 02:59
«Аномалии повсюду»: метеоролог рассказал о резких изменениях в тюменском климате
Вчера, 09:39
«Много подвохов»: тюменка рассказала, как правильно оформить гражданство ребенку
Вчера, 10:18
«Мы потеряли храброго воина»: в Тюмени простятся с пожарным, погибшим на СВО
Вчера, 10:37
"