Паводок-2024: дамбы у населенных пунктов Тюменской области могут быть прорваны

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
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Updated Сегодня, 04:50
«Мы практически все домовладения обошли, всех людей проинформировали о возможном риске, раздали памятки. Мы понимаем, сколько людей, сколько детей, одиноко проживающих пенсионеров, инвалидов, маломобильных. Все маломобильные граждане вывезены (их немного, пять человек) в медицинские учреждения. Одиноко проживающие пенсионеры, из тех, кого мы видим, переехали к своим родственникам», — отметил глава региона.
В Тюменской области организованы более сотни пунктов временного размещения. Они готовы принять порядка 13 тысяч человек. По словам Моора, жильцам домов, которые подвержены риску подтопления, также оказывают помощь в вывозе ценного имущества — в муниципалитетах работают склады, охраняемые полицией.
«На данный момент ситуация на реках Тобол и Ишим спокойная, идет увеличение уровня воды. Но мы готовимся к максимальному прогнозному уровню. Более того, мы для себя сделали расчет: плюс два метра, чтобы понимать примерную зону затопления и объем необходимых мероприятий, которые нужно будет провести. Также понимаем, что дамбы, которые защищают наши крупные населенные пункты, могут быть прорваны», — доложил президенту Моор.
По его словам, во всех населенных пунктах Тюменской области, где возможно подтопление, ведется работа по увеличению уровня гребня дамб на 1–1,5 метра. Также идет дополнительная насыпка в проблемных местах.
Для исключения возможности подтопления федеральной трассы Р402 на территории Абатского района, установят водоналивные дамбы.
Ранее «Наш Город» писал, что около 2-3 тысяч могут уйти под воду в Ишиме. По словам главы администрации города Федора Шишкина, количество территорий пострадавших от паводка, зависит от уровня воды в реке.