Паводок-2024: дамбы у населенных пунктов Тюменской области могут быть прорваны

«Мы практически все домовладения обошли, всех людей проинформировали о возможном риске, раздали памятки. Мы понимаем, сколько людей, сколько детей, одиноко проживающих пенсионеров, инвалидов, маломобильных. Все маломобильные граждане вывезены (их немного, пять человек) в медицинские учреждения. Одиноко проживающие пенсионеры, из тех, кого мы видим, переехали к своим родственникам», — отметил глава региона.