Топить начнет через несколько часов: уровень воды в Ишиме приближается к 8 метрам

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
«На Тоболе вода очистилась ото льда. Местами наблюдаются заторы. Будем работать по ним. Уровень воды пока добавляется в пределах нормы. На Ишиме лед стоит в городе и выше по течению в районе гидропоста в селе Ильинка (это граница с Казахстаном). В ближайшие часы здесь ожидается повышение до неблагоприятной отметки — 800 см». — сообщил глава региона.
По его словам, в селе Ильинка для эвакуированных граждан организованы пункты временного размещения. Там оборудованы спальные места, организовано питание. Предварительно, в ПВР разместят жителей двух улиц в селе Казанском, которые попадают в зону возможного подтопления.
Ранее «Наш Город» писал, что в соседней Курганской области на реке Тобол наблюдается резкий подъем уровня воды — за последние два часа вода прибыла на 25 см. По прогнозам губернатора Курганской области Вадима Шумкова, предстоящая ночь ожидается сложной.