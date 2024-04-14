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На реке Ишим в ближайшие часы ожидается повышение воды до 800 см

Топить начнет через несколько часов: уровень воды в Ишиме приближается к 8 метрам

14 апреля 2024, 10:47
Фото: 1MI

На реке Ишим в ближайшие часы ожидается повышение воды до 800 см

Уровень воды в реке Ишим в селе Ильинка Казанского района повысится до неблагоприятной отметки в восемь метров в ближайшие часы. Такой прогноз озвучил губернатор Тюменской области Александр Моор.
«На Тоболе вода очистилась ото льда. Местами наблюдаются заторы. Будем работать по ним. Уровень воды пока добавляется в пределах нормы. На Ишиме лед стоит в городе и выше по течению в районе гидропоста в селе Ильинка (это граница с Казахстаном). В ближайшие часы здесь ожидается повышение до неблагоприятной отметки — 800 см». — сообщил глава региона.

По его словам, в селе Ильинка для эвакуированных граждан организованы пункты временного размещения. Там оборудованы спальные места, организовано питание. Предварительно, в ПВР разместят жителей двух улиц в селе Казанском, которые попадают в зону возможного подтопления.

Ранее «Наш Город» писал, что в соседней Курганской области на реке Тобол наблюдается резкий подъем уровня воды — за последние два часа вода прибыла на 25 см. По прогнозам губернатора Курганской области Вадима Шумкова, предстоящая ночь ожидается сложной.

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