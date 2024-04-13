Из-за паводка тюменцев прививают от гепатита и дизентерии

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Как сообщила вице-губернатор Ольга Кузнечевских, в регионе работают обильные бригады — ежедневно прививают до 1 тысяч человек. Всего планируется вакцинировать порядка 16 тысяч тюменцев.
«Вакцинации подлежат медицинские и социальные работники, волонтеры и в том числе сотрудники всех служб, которые не привиты, работники общественного питания и коммунального хозяйства», — отметила Кузнечевских.
И заверила, что в Тюменской области создан необходимый запас лекарств, в том числе антибактериальных препаратов. Закуплено 10 тонн дезинфицирующих средств.
Ранее «Наш Город» писал, что по данным тюменских властей на реках региона на сегодняшний день неблагоприятных и опасных явлений не зафиксировано. Подготовка к большой воде в области продолжается.