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Updated Сегодня, 09:45

Из-за паводка тюменцев прививают от гепатита и дизентерии

Из-за паводка тюменцев прививают от гепатита и дизентерии

13 апреля 2024, 09:43
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
В связи с угрозой паводка жителей Тюменской области начали прививать от гепатита А, дизентерии и брюшного тифа. На данный момент вакцинированы более полутора тысяч человек, в том числе более 300 детей.

Как сообщила вице-губернатор Ольга Кузнечевских, в регионе работают обильные бригады — ежедневно прививают до 1 тысяч человек. Всего планируется вакцинировать порядка 16 тысяч тюменцев.

«Вакцинации подлежат медицинские и социальные работники, волонтеры и в том числе сотрудники всех служб, которые не привиты, работники общественного питания и коммунального хозяйства», — отметила Кузнечевских.

И заверила, что в Тюменской области создан необходимый запас лекарств, в том числе антибактериальных препаратов. Закуплено 10 тонн дезинфицирующих средств.

Ранее «Наш Город» писал, что по данным тюменских властей на реках региона на сегодняшний день неблагоприятных и опасных явлений не зафиксировано. Подготовка к большой воде в области продолжается.

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