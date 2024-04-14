На месте завода «Электрон» в Тюмени развернулось строительство многоэтажек

Уже открыта бронь на строящиеся квартиры — стоимость студий 18,87 квадратных метров начинается от 3,9 миллиона рублей, однокомнатных квартир площадью от 29,88 «квадратов» — от 5 миллионов, двух- и трехкомнатных — от 6,7 и 8,5 миллиона соответственно.