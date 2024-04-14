На месте завода «Электрон» в Тюмени развернулось строительство многоэтажек

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Как следует из документа, опубликованного в Единой информационной системе жилищного строительства, первые дома в новом жилом комплексе планируют сдать в эксплуатацию в четвертом квартале 2025 года, выдача ключей новоселам состоится в июне 2026 года.
Уже открыта бронь на строящиеся квартиры — стоимость студий 18,87 квадратных метров начинается от 3,9 миллиона рублей, однокомнатных квартир площадью от 29,88 «квадратов» — от 5 миллионов, двух- и трехкомнатных — от 6,7 и 8,5 миллиона соответственно.
На сайте застройщика указано, что планировки квартир разработаны ведущими архитекторами — аналогов в Тюмени нет. Дворы будут закрыты от машин — на территории разместится подземный паркинг, кладовые для хранения сезонных вещей, спортивного инвентаря и прочего.
Отметим, ранее по улице Новаторов располагались цеха завода «Электрон». В связи с расширением производства и увеличением мощностей было принято решение перенести предприятие в район Велижанского тракта.