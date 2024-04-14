Паводок близко: Тобол разбушевался и крушит мосты в 200 километрах от Тюмени

Из-за мощного потока воды в 200 километрах от Тюмени, в селе Темляково смыло деревянный мост. В настоящее время его несет течением к Кургану. Так как он создает риск затора, МЧС поставлена задача вытащить эти куски из воды, пока они не создали преграды.