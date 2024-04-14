Паводок близко: Тобол разбушевался и крушит мосты в 200 километрах от Тюмени

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Из-за мощного потока воды в 200 километрах от Тюмени, в селе Темляково смыло деревянный мост. В настоящее время его несет течением к Кургану. Так как он создает риск затора, МЧС поставлена задача вытащить эти куски из воды, пока они не создали преграды.
В деревне Лаптева также течением сорвало понтонный мост. Пока крепления его держат у берега. Сотрудники МЧС предпринимают необходимые меры, чтобы его и его закрепить, по возможности, достать из воды.
За последние два часа вода в Тоболе прибыла на 25 сантиметров — уровень воды в реке в Кургане достиг 535 см. При достижении отметки 600 см начнется подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега.
«Зарядил дождь, что даёт дополнительный приток воды, осложняет эвакуацию и создает дополнительные неудобства. Очень сложная ситуация с подъёмом воды прогнозируется на эту ночь. Земляки, покидайте все подтапливаемые места. Уходите из своих домов, расположенных в подтапливаемых местах», — сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.
По его словам, прогнозируется подъем воды в реке из-за перелива массы головы паводка. Во избежание ЧП, принято решение вынужденно отключить на превентив газ и электроэнергию. Во всех районах подтопления работают оповещение, а также эвакуационно-спасательные группы, для населения подготовлены десятки ПВР.
Отметим, уровень воды в Тоболе по данным гидропоста в Ялуторовске, на утро 14 апреля составляет 410 см над нулевой отметкой. Критической является отметка 650 см, при достижении уровня 850 ожидается выход воды на пойму.
Ранее «Наш Город» писал, что по заверениям тюменских властей опасных явлений на водных объектах региона, реках Ишим и Тобол в частности, не выявлено. Мониторинг ситуации ведут с помощью авиации.