Жителей тюменских деревень эвакуируют из-за паводка

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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Updated Сегодня, 07:31
По данным информационного центра правительства Тюменской области, тюменцев разместят в пунктах временного размещения.
Движение транспортных средств по автомобильной дороге Ишим — Маслянская перекрыто. Ограничение введено на участке Ишим — Плешково в связи с работами по земляной насыпи для защиты деревни Большой Остров от паводка.
Ранее «Наш Город» писал, что за последние сутки уровень воды в реке Ишим в селе Ильинка (Казанский район) превысил критическую отметку в 650 см. По данным гидропоста, уровень воды в реке составляет 710 см.