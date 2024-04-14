Жителей тюменских деревень эвакуируют из-за паводка

В деревнях Ишимского района началась эвакуация местных жителей из-за паводка

В деревнях Ишимского района началась эвакуация местных жителей. С 9 часов утра походит эвакуация в деревнях Лайкова и Бутырки Плешковского сельского поселения. Населенные пункты находятся рядом с рекой Ишим — в пойме.