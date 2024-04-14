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В деревнях Ишимского района началась эвакуация местных жителей из-за паводка

Жителей тюменских деревень эвакуируют из-за паводка

14 апреля 2024, 05:01
Фото: 1MI

В деревнях Ишимского района началась эвакуация местных жителей из-за паводка

В деревнях Ишимского района началась эвакуация местных жителей. С 9 часов утра походит эвакуация в деревнях Лайкова и Бутырки Плешковского сельского поселения. Населенные пункты находятся рядом с рекой Ишим — в пойме.

По данным информационного центра правительства Тюменской области, тюменцев разместят в пунктах временного размещения.

Движение транспортных средств по автомобильной дороге Ишим — Маслянская перекрыто. Ограничение введено на участке Ишим — Плешково в связи с работами по земляной насыпи для защиты деревни Большой Остров от паводка.

Фото: Тюмень с огоньком

Ранее «Наш Город» писал, что за последние сутки уровень воды в реке Ишим в селе Ильинка (Казанский район) превысил критическую отметку в 650 см. По данным гидропоста, уровень воды в реке составляет 710 см.

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