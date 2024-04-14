Прорыв дамбы в Петропавловске: большая вода направляется в Тюменскую область

Рейсы из Тюменской области в Петропавловск отменили из-за паводка

В Петропавловск (Казахстан) отменили все автобусные рейсы из Тюменской и Курганской областей. Накануне там прорвало дамбу. В настоящее время заехать в Петропавловск можно только со стороны Омска.