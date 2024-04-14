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Рейсы из Тюменской области в Петропавловск отменили из-за паводка

Прорыв дамбы в Петропавловске: большая вода направляется в Тюменскую область

14 апреля 2024, 05:41

Рейсы из Тюменской области в Петропавловск отменили из-за паводка

В Петропавловск (Казахстан) отменили все автобусные рейсы из Тюменской и Курганской областей. Накануне там прорвало дамбу. В настоящее время заехать в Петропавловск можно только со стороны Омска.

Прорыв дамбы произошел вчера днем — вода из Ишима мощным потоком хлынула на город. Работы по укреплению гидротехнического сооружения не помогли. Из-за мощного течения были снесены опоры ЛЭП, вследствие чего в городе происходили перебои с электричеством.

Заметим, что после прорыва дамбы в Петропавловске в Тюменской области резко ухудшился прогноз по паводку — вода разрушила последнюю преграду на пути к населенным пунктам тюменского региона.

Видео: Ишим Переподслушано

В зону риска вошел еще один муниципалитет — Упоровский район. Накануне там начались оперативные работы по наращиванию дамбы под руководством начальника Главного управления строительства Тюменской области Павла Перевалова — район готовится к возможному паводку по самому негативному сценарию.

«При том неблагоприятном прогнозе, который мы недавно получили, возникла необходимость провести дополнительные работы. Поэтому запланировано поднять существующую дамбу на полтора метра. Кроме того, ведутся работы в пяти низких точках села Упорово. Там тоже возводятся грунтовые насыпи. Первоочередная задача — не допустить проникновения воды в населенный пункт», — отметил Павел Перевалов.

Кроме того, аэромобильная группировка МЧС России по Тюменской области выдвинулась в Абатский муниципальный район — для возведения водоналивной дамбы, предназначенной для защиты участка автодороги Тюмень — Омск, попадающего в зону возможного подтопления.

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Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских реках продолжает прибывать вода. В связи с паводком в Ишимском районе началась эвакуация жителей деревень, находящихся в пройме реки Ишим. Для граждан подготовлены места в ПВР.

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