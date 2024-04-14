Группу спасателей отправили в село Казанское для укрепления дамб

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
В ее составе — 32 человека и 12 единиц техники. Работа по укреплению дамб в селе Казанском идёт полным ходом. При помощи спецтехники ведется отсыпка глиной. Верх дамбы закрывают плёнкой и укрепляют мешками.
Для тех, чьи дома попадают в зону возможного подтопления, в селе Ильинка развернут пункт временного размещения. По словам начальника ГО и ЧС администрации Казанского района Николая Каукина, соцработники ежедневно информируют граждан о паводке. Они предлагают людям переехать в ПВР, заранее перевезти имущество в места хранения.
Ранее «Наш Город» писал, что за последние сутки уровень воды в Ишиме поднялся на 80 сантиметров и превысил критическую отметку в 650 сантиметром над нулем поста. До выходы воды из реки на пойму осталось менее полуметра высоты.