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Группу спасателей отправили в с. Казанское Тюменской области для укрепления дамб

Группу спасателей отправили в село Казанское для укрепления дамб

14 апреля 2024, 06:12
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Группу спасателей отправили в с. Казанское Тюменской области для укрепления дамб

В селе Казанское продолжаются работы по укреплению расположенных в муниципалитете гидротехнических сооружений. В населенный пункт прибыла аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Тюменской области.

В ее составе — 32 человека и 12 единиц техники. Работа по укреплению дамб в селе Казанском идёт полным ходом. При помощи спецтехники ведется отсыпка глиной. Верх дамбы закрывают плёнкой и укрепляют мешками.

Видео: МЧС

Для тех, чьи дома попадают в зону возможного подтопления, в селе Ильинка развернут пункт временного размещения. По словам начальника ГО и ЧС администрации Казанского района Николая Каукина, соцработники ежедневно информируют граждан о паводке. Они предлагают людям переехать в ПВР, заранее перевезти имущество в места хранения.

Ранее «Наш Город» писал, что за последние сутки уровень воды в Ишиме поднялся на 80 сантиметров и превысил критическую отметку в 650 сантиметром над нулем поста. До выходы воды из реки на пойму осталось менее полуметра высоты.

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