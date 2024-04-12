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Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

На трассе Тюмень — Омск из-за борьбы с паводком изменили схему движения

На трассе Тюмень — Омск из-за борьбы с паводком изменили схему движения

12 апреля 2024, 12:56
Фото: 1MI

На трассе Тюмень — Омск из-за борьбы с паводком изменили схему движения

Схему движения поменяют на части трассы в Абатском районе с 348-го по 353-й километр. Там уже дежурят инспекторы ГИБДД, помогая водителям сориентироваться. Связано ограничение с борьбой против паводка.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, на момент проведения работ против паводка на участке будет организовано реверсивное движение. Водителей предупреждают о более низкой пропускной способности трассы и возможных заторах. Вернуть старую схему движения должны после окончания противопаводковых мероприятий.

Напомним, что из-за возможного подтопления проезжей части на трассе Тюмень-Омск организованы меры по борьбе с подступающей водой. Сюда по распоряжению губернатора направят водоналивные дамбы, которые смогут удержать подходящую воду в низине.

Ранее «Наш Город» писал о сильном подъеме уровня воды в реке Ишим. По прогнозам специалистов, он может начать подтоплять весь район уже в эти выходные.

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