На трассе Тюмень — Омск из-за борьбы с паводком изменили схему движения

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, на момент проведения работ против паводка на участке будет организовано реверсивное движение. Водителей предупреждают о более низкой пропускной способности трассы и возможных заторах. Вернуть старую схему движения должны после окончания противопаводковых мероприятий.



Напомним, что из-за возможного подтопления проезжей части на трассе Тюмень-Омск организованы меры по борьбе с подступающей водой. Сюда по распоряжению губернатора направят водоналивные дамбы, которые смогут удержать подходящую воду в низине.