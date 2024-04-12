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Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

В Тюменской области из-за паводка усилили контроль за питьевой водой

Питьевая вода в Тюмени может стать опасной

12 апреля 2024, 07:02
Фото: 1MI

В Тюменской области из-за паводка усилили контроль за питьевой водой

Контроль за качеством питьевой воды и источниками водоснабжения усилили в Тюменской области. Ежедневно на водоочистных сооружениях отбираются пробы воды — их проверяют на соответствие гигиеническим нормативам.

Как пояснили в информационном центре правительства Тюменской области, при необходимости лаборатории готовы в любой момент перейти на круглосуточный режим работы. В настоящее время питьевая вода безопасна.

Однако специалисты напоминают, что в период паводка использовать для питья и приготовления пищи воду из-под крана, из колодцев и родников запрещено. Также следует только бутилированной водой мыть овощи, фрукты и ягоды.

Уборку на придомовых территориях и в доме следует выполнять только в перчатках, а при ухудшении самочувствия обращаться за медицинской помощью.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в связи с половодьем объявлено штормовое предупреждение. Метеорологи прогнозируют в период с 13 по 17 апреля выход воды из реки Ишим на пойму в районе села Ильинка.

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