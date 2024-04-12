Питьевая вода в Тюмени может стать опасной

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Как пояснили в информационном центре правительства Тюменской области, при необходимости лаборатории готовы в любой момент перейти на круглосуточный режим работы. В настоящее время питьевая вода безопасна.
Однако специалисты напоминают, что в период паводка использовать для питья и приготовления пищи воду из-под крана, из колодцев и родников запрещено. Также следует только бутилированной водой мыть овощи, фрукты и ягоды.
Уборку на придомовых территориях и в доме следует выполнять только в перчатках, а при ухудшении самочувствия обращаться за медицинской помощью.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в связи с половодьем объявлено штормовое предупреждение. Метеорологи прогнозируют в период с 13 по 17 апреля выход воды из реки Ишим на пойму в районе села Ильинка.