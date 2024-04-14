На борту захваченного Ираном судна MSC Aries оказался моряк из Тюмени

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Российское посольство в Иране сообщило, что пытается выяснить подробности о нахождении Тимофея Колчанова. По предварительным данным, с мужчиной все в порядке, передает тг-канал Mash со ссылкой на супругу тюменского моряка, с которой связывался индийской компании, в которой работает Тимофей.
Контейнеровоз был перехвачен в субботу, 13 апреля, спецназом подразделения «Сепах» в ходе проведенной с помощью вертолета операции. Судно следовало из эмиратского порта Халифа в индийский порт Нава-Шевапод португальским флагом. На борту находятся 25 членов экипажа. Среди них — 17 индийцев, четыре филиппинца, два пакистанца, эстонец и гражданин РФ, житель Тюмени Тимофей Колчанов. Известно, что Колчанов родился в городе Фокино в Приморском крае, но в последние годы проживал в Тюмени, пишет Lenta.Ru.
Контейнеровоз MSC ARIES принадлежит компании израильского миллиардера Эйеля Офера Zodiac Group. Стоимость захваченного судна с грузом составляет несколько миллиардов долларов.
Ранее «Наш Город» писал, что 14 апреля Иран нанес массированный удар по Израилю крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе в качестве ответа на удар по консульству Сирии в Дамаске в начале апреля. Целями даров Ирана стали военные объекты.