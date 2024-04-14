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Иранские военные захватили тюменского моряка с израильского судна MSC Aries

На борту захваченного Ираном судна MSC Aries оказался моряк из Тюмени

14 апреля 2024, 11:20
Фото: 1MI

Иранские военные захватили тюменского моряка с израильского судна MSC Aries

На борту захваченного спецназом Ирана в Ормузском проливе коммерческом судне MSC Aries находится моряк из Тюмени. 38-летний Тимофей Колчанов работал на судне по контракту и должен был вернуться к семье в конце мая. Известно, что это был четвертый его контракт.

Российское посольство в Иране сообщило, что пытается выяснить подробности о нахождении Тимофея Колчанова. По предварительным данным, с мужчиной все в порядке, передает тг-канал Mash со ссылкой на супругу тюменского моряка, с которой связывался индийской компании, в которой работает Тимофей.

Контейнеровоз был перехвачен в субботу, 13 апреля, спецназом подразделения «Сепах» в ходе проведенной с помощью вертолета операции. Судно следовало из эмиратского порта Халифа в индийский порт Нава-Шевапод португальским флагом. На борту находятся 25 членов экипажа. Среди них — 17 индийцев, четыре филиппинца, два пакистанца, эстонец и гражданин РФ, житель Тюмени Тимофей Колчанов. Известно, что Колчанов родился в городе Фокино в Приморском крае, но в последние годы проживал в Тюмени, пишет Lenta.Ru.

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Контейнеровоз MSC ARIES принадлежит компании израильского миллиардера Эйеля Офера Zodiac Group. Стоимость захваченного судна с грузом составляет несколько миллиардов долларов.

Ранее «Наш Город» писал, что 14 апреля Иран нанес массированный удар по Израилю крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе в качестве ответа на удар по консульству Сирии в Дамаске в начале апреля. Целями даров Ирана стали военные объекты.

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