На борту захваченного Ираном судна MSC Aries оказался моряк из Тюмени

Контейнеровоз был перехвачен в субботу, 13 апреля, спецназом подразделения «Сепах» в ходе проведенной с помощью вертолета операции. Судно следовало из эмиратского порта Халифа в индийский порт Нава-Шевапод португальским флагом. На борту находятся 25 членов экипажа. Среди них — 17 индийцев, четыре филиппинца, два пакистанца, эстонец и гражданин РФ, житель Тюмени Тимофей Колчанов. Известно, что Колчанов родился в городе Фокино в Приморском крае, но в последние годы проживал в Тюмени, пишет Lenta.Ru.