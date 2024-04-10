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Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Женщина-мигрант рассказала о нападках тюменцев.

«Осуждают за хиджаб»: женщина-мигрант рассказала о нападках тюменцев

10 апреля 2024, 08:42
Фото: 1MI
Женщина-мигрант рассказала о нападках тюменцев.

Женщина-мигрант рассказала о нападках тюменцев из-за хиджаба

Гулназ Айдарова уже несколько лет работает на одном из тюменских рынков. Она как мусульманка всегда носит хиджаб, из-за которого она часто становится объектом придирок горожан. Женщина не понимает, почему в Тюмени, где ислам является второй по популярности религией, так плохо относятся к верующим.

Лишнее внимание и глупые вопросы

Ны рынке, где работает женщина, много продавцов. Там, и женщины, что кричат на весь, заманивая клиентов к своему мясному прилавку, и мужчины, что торгуют специями и предлагают каждому прохожему попробовать его новую смесь. На них, по мнению Гулназ Айдаровой, такого ярого внимания, как на нее, не обращают.

«Люди постоянно смотрят в мою сторону. Хмурят брови и закатывают глаза. Я не понимаю, почему то, что я покрыта, вызывает так много внимания. Я не ношу никаб, у меня открыто лицо. Но с ног до головы меня все осматривают, мне становится некомфортно», — признается женщина.
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Однако не всегда внимание ограничивается осуждающим взглядом. Иногда женщине напрямую задают вопросы, почему она носит хиджаб, а некоторые вовсе пытаются убедить ее в том, что это незаконно.

«Вообще это какой-то глупый вопрос, мол, почему ношу хиджаб. А почему вы носите крест и в церкви покрываете голову? У нас разные веры, но я таких вопросов не задаю. Некоторые вообще чуть ли не заставляют меня снять платок прямо здесь, говоря, что это незаконно, меня сравнивают с террористами, это ужасно», — делится работница рынка.

Разумеется, в России нет никакого запрета на ношение хиджаба. Конституция, напротив, защищает права граждан и их религиозных убеждений. Запрещено как раз обратное — ограничение прав граждан по признакам их религиозной принадлежности.

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Столкновение религий в Тюмени

Особенно Гулназ удивляет то, что в Тюмени мусульман поддерживают, в городе достаточно мечетей, регулярно проводятся религиозные праздники, а полки продуктовых магазинов полнятся товарами с пометкой «халяль».

«У нас в городе много покрытых женщин. Возможно не привыкли к нам из-за того что многие мусульманки часто сидят дома и занимаются воспитанием детей и бытом. Обычно у нас мужчины работают, но я — женщина прогрессивная и готова работать, муж это только поддерживает. Ислам это не осуждает, а потому не стоит думать, что наша религия как-то кардинально отличает наш образ жизни от христианского», — объясняет Гулназ Айдарова.

Женщина уверена, что в Тюмени свободно могут сосуществовать люди, исповедующие разные религии. Основой такого соседства должно стать прекращение попыток навязать другим свою веру.

«Мою религию иногда оскорбляют. Мне неприятно. Но я не отвечаю злом в ответ, это неправильно. Хотя мне казалось, что и у христиан религия порицает оскорбления и осуждение других. Если это прекратится, то мир станет лучше, люди будут добрее, а это любая религия одобряет», — считает Айдарова.

Начать мусульманка советует с принятия того, что проявление религии может отличаться, а потому не стоит откровенно пялиться на женщину в хиджабе или мужчину с пейсами, ведь в городе также есть синагога и иудеи. К тому же, как считает мигрантка, получившая гражданство России, общество пошло бы на пользу изучение разных религий, тогда люди бы понимали чем вызвано то или иное внешнее проявление верующего.

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Понимание в уважении

Гулназ уверена, что к ношению хиджаба нужно относится не с осуждением, а с уважением, как к любому атрибуту любой религии. Женщину шокируют случаи притеснения мусульманских женщин в Тюмени.

«То девочку в школу не пустили из-за хиджаба, то кто-то на работницу пожаловался из-за него, то на улице кто-то попытался снять. Поймите, это очень важно для любой мусульманки. Нельзя так», — объясняет женщина.

Она также обращает внимание, что многие работодатели в Тюмени запрещают сотрудникам делать перерыв на намаз. К тому же она не знает мест, где для этого выделялось бы особое помещение.

«Я не прошу мне выделить место, хотя это было очень хорошо. Я бы хотела, чтобы мне было позволено молиться, когда мне это необходимо. Мне кажется, что христиан отпускали бы молиться, а нас — нет. Это проблема, с которой нужно чо-то делать», — считает мусульманка.

Однако она не держит обиды на тюменцев, а надеется, что со временем люди станут более толерантными и общество изменится в лучшую сторону.

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