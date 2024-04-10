«Осуждают за хиджаб»: женщина-мигрант рассказала о нападках тюменцев

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Ны рынке, где работает женщина, много продавцов. Там, и женщины, что кричат на весь, заманивая клиентов к своему мясному прилавку, и мужчины, что торгуют специями и предлагают каждому прохожему попробовать его новую смесь. На них, по мнению Гулназ Айдаровой, такого ярого внимания, как на нее, не обращают.
«Люди постоянно смотрят в мою сторону. Хмурят брови и закатывают глаза. Я не понимаю, почему то, что я покрыта, вызывает так много внимания. Я не ношу никаб, у меня открыто лицо. Но с ног до головы меня все осматривают, мне становится некомфортно», — признается женщина.
Однако не всегда внимание ограничивается осуждающим взглядом. Иногда женщине напрямую задают вопросы, почему она носит хиджаб, а некоторые вовсе пытаются убедить ее в том, что это незаконно.
«Вообще это какой-то глупый вопрос, мол, почему ношу хиджаб. А почему вы носите крест и в церкви покрываете голову? У нас разные веры, но я таких вопросов не задаю. Некоторые вообще чуть ли не заставляют меня снять платок прямо здесь, говоря, что это незаконно, меня сравнивают с террористами, это ужасно», — делится работница рынка.
Разумеется, в России нет никакого запрета на ношение хиджаба. Конституция, напротив, защищает права граждан и их религиозных убеждений. Запрещено как раз обратное — ограничение прав граждан по признакам их религиозной принадлежности.
Особенно Гулназ удивляет то, что в Тюмени мусульман поддерживают, в городе достаточно мечетей, регулярно проводятся религиозные праздники, а полки продуктовых магазинов полнятся товарами с пометкой «халяль».
«У нас в городе много покрытых женщин. Возможно не привыкли к нам из-за того что многие мусульманки часто сидят дома и занимаются воспитанием детей и бытом. Обычно у нас мужчины работают, но я — женщина прогрессивная и готова работать, муж это только поддерживает. Ислам это не осуждает, а потому не стоит думать, что наша религия как-то кардинально отличает наш образ жизни от христианского», — объясняет Гулназ Айдарова.
Женщина уверена, что в Тюмени свободно могут сосуществовать люди, исповедующие разные религии. Основой такого соседства должно стать прекращение попыток навязать другим свою веру.
«Мою религию иногда оскорбляют. Мне неприятно. Но я не отвечаю злом в ответ, это неправильно. Хотя мне казалось, что и у христиан религия порицает оскорбления и осуждение других. Если это прекратится, то мир станет лучше, люди будут добрее, а это любая религия одобряет», — считает Айдарова.
Начать мусульманка советует с принятия того, что проявление религии может отличаться, а потому не стоит откровенно пялиться на женщину в хиджабе или мужчину с пейсами, ведь в городе также есть синагога и иудеи. К тому же, как считает мигрантка, получившая гражданство России, общество пошло бы на пользу изучение разных религий, тогда люди бы понимали чем вызвано то или иное внешнее проявление верующего.
Гулназ уверена, что к ношению хиджаба нужно относится не с осуждением, а с уважением, как к любому атрибуту любой религии. Женщину шокируют случаи притеснения мусульманских женщин в Тюмени.
«То девочку в школу не пустили из-за хиджаба, то кто-то на работницу пожаловался из-за него, то на улице кто-то попытался снять. Поймите, это очень важно для любой мусульманки. Нельзя так», — объясняет женщина.
Она также обращает внимание, что многие работодатели в Тюмени запрещают сотрудникам делать перерыв на намаз. К тому же она не знает мест, где для этого выделялось бы особое помещение.
«Я не прошу мне выделить место, хотя это было очень хорошо. Я бы хотела, чтобы мне было позволено молиться, когда мне это необходимо. Мне кажется, что христиан отпускали бы молиться, а нас — нет. Это проблема, с которой нужно чо-то делать», — считает мусульманка.
Однако она не держит обиды на тюменцев, а надеется, что со временем люди станут более толерантными и общество изменится в лучшую сторону.