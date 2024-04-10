«Осуждают за хиджаб»: женщина-мигрант рассказала о нападках тюменцев

Начать мусульманка советует с принятия того, что проявление религии может отличаться, а потому не стоит откровенно пялиться на женщину в хиджабе или мужчину с пейсами, ведь в городе также есть синагога и иудеи. К тому же, как считает мигрантка, получившая гражданство России, общество пошло бы на пользу изучение разных религий, тогда люди бы понимали чем вызвано то или иное внешнее проявление верующего.