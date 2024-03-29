Тюменским дошкольникам рассказали о теракте в «Крокусе» в ущерб психике

Ранее «Наш город» сообщал, что после трагических событий в «Крокус Сити Холл» во многих городах страны начали массово проверять мигрантов. В частности, в Тюменской области опубликованы результаты рассмотрения шести дел о принудительном выдворении иностранцев из страны.