Тюменским дошкольникам рассказали о теракте в «Крокусе» в ущерб психике

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Женщина рассказала URA.RU, что в одном из детских центров дети делали бумажных журавликов в память о погибших и пострадавших, а затем пересказывали лекции родителям.
Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области отмечает отсутствие федеральной программы по организации подобных мероприятий среди детей.
В самом центре туризма и краеведения, где якобы проходило мероприятие, пока никак не прокомментировали произошедшее.
Ранее «Наш город» сообщал, что после трагических событий в «Крокус Сити Холл» во многих городах страны начали массово проверять мигрантов. В частности, в Тюменской области опубликованы результаты рассмотрения шести дел о принудительном выдворении иностранцев из страны.