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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

В Тюмени дошкольникам решили рассказать о теракте в «Крокусе»

Тюменским дошкольникам рассказали о теракте в «Крокусе» в ущерб психике

29 марта 2024, 14:09
Фото: 1MI

В Тюмени дошкольникам решили рассказать о теракте в «Крокусе»

В Тюмени дошкольникам рассказали о трагических событиях, произошедших в ходе теракта в «Крокус Сити Холл». Одна из тюменок стала свидетелем данной картины.

Женщина рассказала URA.RU, что в одном из детских центров дети делали бумажных журавликов в память о погибших и пострадавших, а затем пересказывали лекции родителям.

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области отмечает отсутствие федеральной программы по организации подобных мероприятий среди детей.

В самом центре туризма и краеведения, где якобы проходило мероприятие, пока никак не прокомментировали произошедшее.

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Ранее «Наш город» сообщал, что после трагических событий в «Крокус Сити Холл» во многих городах страны начали массово проверять мигрантов. В частности, в Тюменской области опубликованы результаты рассмотрения шести дел о принудительном выдворении иностранцев из страны.

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