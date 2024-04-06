На рынке аренды стало больше свободных квартир из-за массового оттока мигрантов

При этом, по данным аналитиков федерального портала «МИР КВАРТИР», по итогам первого квартала стоимость аренды квартир в Тюмени снизилась. Съемные однокомнатные квартиры подешевели на 0,7% — до 22 895 рублей, двухкомнатные — на 2,2% (28 573 рубля), стоимость аренды трехкомнатных квартир снизилась на 1,6% — средняя цена сегодня составляет 35 801 рубль.