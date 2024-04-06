На рынке аренды стало больше свободных квартир из-за массового оттока мигрантов

Posted 6 апреля, 06:47
Published 6 апреля, 06:47
Modified 6 апреля, 06:49
Updated 6 апреля, 06:49
По словам руководителя отдела Ярославы Шестаковой, в последнее время тюменцы более активно покупают жилье в новостройках благодаря выгодным программам по ипотечному кредитованию и действующим мерам господдержки.
«Сдают квартиры, чтобы покрыть расходы по ипотеке или получить дополнительный доход», — пояснила эксперт.
При этом, по данным аналитиков федерального портала «МИР КВАРТИР», по итогам первого квартала стоимость аренды квартир в Тюмени снизилась. Съемные однокомнатные квартиры подешевели на 0,7% — до 22 895 рублей, двухкомнатные — на 2,2% (28 573 рубля), стоимость аренды трехкомнатных квартир снизилась на 1,6% — средняя цена сегодня составляет 35 801 рубль.
«В 2023 году ставки аренды ознаменовались двузначным приростом, и весь I квартал ценники приходили в равновесное состояние — где-то росли, где-то корректировались в меньшую сторону. Однако если сравнивать их с показателями I квартала 2023 года, то видна отчетливая положительная динамика: однокомнатные квартиры прибавили 20,8%, двухкомнатные — 16,8%, трехкомнатные — 11,6%. И если сокращение предложения съемных квартир в прошлом году достигло в некоторых городах 60-70%, то в этом году оно восстанавливается», — отметил генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко.
По его словам, в 2024 году освободились квартиры, арендованные гражданами Таджикистана, массово покинувшими страну в конце марта. По итогам квартала предложение «однушекв российских городах возросло на 14,8%, „двушек“ — на 4,5%, „трешек“ — на 3,4%».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в два раза вырос спрос на услуги каршеринга. Преимущественно услугой аренды транспортных средств пользовались горожане в возрасте от 26 до 35 лет.