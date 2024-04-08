Сезон ненависти: как в 2024 году изменились правила пользование электросамокатами?

Posted Вчера, 10:02
Published Вчера, 10:02
Modified Вчера, 10:04
Updated Вчера, 10:04
В городе уже начали замечать электросамокатчиков, которые вопроки установленным правилам, катаются по проезжей части на недопустимой скорости, мешают машинам и не соблюдают правила ПДД. Ожидается, что с открытием сезона проката, который запланирован на 15 октября, ситуация может усугубиться. Так, в прошлом году наряды ГИБДД дежурили на тюменских дорогах и активно выписывали водителям СИМ штрафы за нарушения.
«Как показал прошлый год, у нас население не понимает, что электросамокат — это не развлечение, а транспортное средство. Но ситуация актуальна и для других регионов России. А потому активно ведется работа по созданию и внедрению новых правил, которые будут вынуждать водителей СИМ вести себя корректнее на дороге», — сообщил «Нашему городу» аварийный комиссар Владимир Мельников.
Юрист Павел Шадрин по запросу «Нашего города» составил перечень действующих правил, регулирующих движение электросамокатов в Тюмени. Он рассказал, что сейчас водителям средств индивидуальной мобильности запрещено двигаться на скорости, превышающей 25 км/ч. Также в городе запрещено:
«Вдобавок электросамокат обязан всюду уступать пешеходу. А при пересечении дороги вне перекрестков СИМ обязаны уступать дорогу всем участникам движения. Преимущество этот вид транспорта имеет только на велосипедной дорожке. К тому же, если самокат летит по тротуару и может подвергать опасности пешеходов, то водитель должен спешиться или двигать на скорости пешеходов. Максимальная скорость движения на СИМ — 25 км/час, а в жилых зонах — 20 км/час», — пояснил Шадрин.
К нарушителям будет применяться статья 12.29 КоАП «Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения». Отметим, что в ближайшее время в эту статью могут внести изменения, над которыми работает Минюст.
Среди предложений по изменению условий использования СИМ, рассматривается введение обязательной регистрации средства на портале «Госуслуги». Также ПДД дополнят правилами остановки и стоянки СИМ. Появятся знаки, которые будут разрешать парковки для электросамокатов, в иных зонах оставлять средство будет запрещено.
На законодательном уровне могут также ввести наказания за следующие нарушения:
Новые меры вводятся во многом из-за высокой аварийности с участием СИМ. С января по сентябрь 2023 года в России зарегистрировано 2647 ДТП с участием СИМ. Это на 215,9% больше, чем за тот же период 2022 года. В Тюмени и области в прошлом году произошло 184 аварии с участием электросамокатов, что на 308 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тюмень, после повышение аварийности, вырвалась в лидеры по авариям с участием СИМ.
«Статистика — вещь упрямая. Она поползла вверх, потому что ранее ДТП с участием электросамокатов квалифицировались, как происшествия с пешеходами. Но теперь мы имеем четкое понятие о категории этих средств и регламент привлечения водителей к ответственности», — объяснял «Нашему городу» заместитель начальника-начальник отдела ДПС и исполнения административного законодательства Василий Ренцанов.
Он также пояснил, что в прошлом году было проведено несколько встреч с участием ГИБДД по Тюменской области, городской администрации и представителями шеринговых компаний. В результате которых была установлена договоренность об ограничении движения этих транспортных средств.
В нашем телеграм-канале мы провели ряд опросов, в них приняли участие тысяч тюменцев результаты показали, что 60% горожан желают обязать водителей электросамокатов получать водительские права. Также 54% тюменцев выступили «за» запрет на прокат электросамокатов в Тюмени.
Однако Василий Ренцанов говорит, что в ГИБДД пока продолжат вести профилактическую работу, введение тотального запрета на передвижение этого вида транспорта пока не планируется, однако все зависит от дальнейшей практики. Если ситуация не урегулируется, то возможно введение более жестких мер.