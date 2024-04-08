Сезон ненависти: как в 2024 году изменились правила пользование электросамокатами?

Новые меры вводятся во многом из-за высокой аварийности с участием СИМ. С января по сентябрь 2023 года в России зарегистрировано 2647 ДТП с участием СИМ. Это на 215,9% больше, чем за тот же период 2022 года. В Тюмени и области в прошлом году произошло 184 аварии с участием электросамокатов, что на 308 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тюмень, после повышение аварийности, вырвалась в лидеры по авариям с участием СИМ.