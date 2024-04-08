nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 10:02

Published Вчера, 10:02

Modified Вчера, 10:04

Updated Вчера, 10:04

В 2024 году в Тюмени водители электросамокатов должны будут соблюдать ряд правил.

Сезон ненависти: как в 2024 году изменились правила пользование электросамокатами?

8 апреля 2024, 10:02
Фото: 1MI
В 2024 году в Тюмени водители электросамокатов должны будут соблюдать ряд правил.

В 2024 году в Тюмени водители электросамокатов должны будут соблюдать ряд правил

Сезон проката электросамокатов неизбежно приближается, а обладатели личных СИМ уже вовсю колесят по городу, вызывая гнев тюменцев. Однако с 2024 года будут ужесточены правила использования электросамокатов, а в течение года Госдума может принять ряд дополнительных мер.
Сюжет
Закон

Правила для электросамокатов в Тюмени

В городе уже начали замечать электросамокатчиков, которые вопроки установленным правилам, катаются по проезжей части на недопустимой скорости, мешают машинам и не соблюдают правила ПДД. Ожидается, что с открытием сезона проката, который запланирован на 15 октября, ситуация может усугубиться. Так, в прошлом году наряды ГИБДД дежурили на тюменских дорогах и активно выписывали водителям СИМ штрафы за нарушения.

«Как показал прошлый год, у нас население не понимает, что электросамокат — это не развлечение, а транспортное средство. Но ситуация актуальна и для других регионов России. А потому активно ведется работа по созданию и внедрению новых правил, которые будут вынуждать водителей СИМ вести себя корректнее на дороге», — сообщил «Нашему городу» аварийный комиссар Владимир Мельников.

Юрист Павел Шадрин по запросу «Нашего города» составил перечень действующих правил, регулирующих движение электросамокатов в Тюмени. Он рассказал, что сейчас водителям средств индивидуальной мобильности запрещено двигаться на скорости, превышающей 25 км/ч. Также в городе запрещено:

  • движение по автомагистралям, в том числе по обочине;
  • движение СИМ по проезжей части более, чем в один ряд;
  • обгон или объезд другого транспортного средства слева;
  • движение в запрещенной зоне, таких в городе — 31;
  • превышение скорости в «медленной зоне», их в городе — 95.
«Вдобавок электросамокат обязан всюду уступать пешеходу. А при пересечении дороги вне перекрестков СИМ обязаны уступать дорогу всем участникам движения. Преимущество этот вид транспорта имеет только на велосипедной дорожке. К тому же, если самокат летит по тротуару и может подвергать опасности пешеходов, то водитель должен спешиться или двигать на скорости пешеходов. Максимальная скорость движения на СИМ — 25 км/час, а в жилых зонах — 20 км/час», — пояснил Шадрин.

К нарушителям будет применяться статья 12.29 КоАП «Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения». Отметим, что в ближайшее время в эту статью могут внести изменения, над которыми работает Минюст.

Схема размещения «медленных зон» и зон с запретом на движение электросамокатов.Схема размещения «медленных зон» и зон с запретом на движение электросамокатов.
Схема размещения «медленных зон» и зон с запретом на движение электросамокатов.
В сервисе аренды рассказали, когда стартует сезон самокатов в Тюмени
Узнать подробнее

Что может измениться в 2024 году

Среди предложений по изменению условий использования СИМ, рассматривается введение обязательной регистрации средства на портале «Госуслуги». Также ПДД дополнят правилами остановки и стоянки СИМ. Появятся знаки, которые будут разрешать парковки для электросамокатов, в иных зонах оставлять средство будет запрещено.

На законодательном уровне могут также ввести наказания за следующие нарушения:

  • управление СИМ в нетрезвом виде — штраф до 30 тысяч рублей;
  • превышение скорости — штраф до 5 тысяч рублей;
  • езду на электросамокате или велосипеде сразу нескольких человек — штраф до 3 тысяч рублей;
  • перевозка детей на самокате — штраф до 5 тысяч рублей;
  • неостановку по требованию сотрудника полиции — штраф до 800 рублей;
  • отказ от медицинского освидетельствования — штраф до 30 тысяч рублей;
  • оставление водителем СИМ или велосипеда места ДТП — штраф до 5 тысяч рублей.
Тюмень показала Пермскому краю, как решать проблему с электросамокатами
Узнать подробнее

ДТП с электросамокатами в Тюмени

Новые меры вводятся во многом из-за высокой аварийности с участием СИМ. С января по сентябрь 2023 года в России зарегистрировано 2647 ДТП с участием СИМ. Это на 215,9% больше, чем за тот же период 2022 года. В Тюмени и области в прошлом году произошло 184 аварии с участием электросамокатов, что на 308 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тюмень, после повышение аварийности, вырвалась в лидеры по авариям с участием СИМ.

«Статистика — вещь упрямая. Она поползла вверх, потому что ранее ДТП с участием электросамокатов квалифицировались, как происшествия с пешеходами. Но теперь мы имеем четкое понятие о категории этих средств и регламент привлечения водителей к ответственности», — объяснял «Нашему городу» заместитель начальника-начальник отдела ДПС и исполнения административного законодательства Василий Ренцанов.

Он также пояснил, что в прошлом году было проведено несколько встреч с участием ГИБДД по Тюменской области, городской администрации и представителями шеринговых компаний. В результате которых была установлена договоренность об ограничении движения этих транспортных средств.

В Тюмени произошло первое за год ДТП с участием электросамоката
Узнать подробнее

Возможен ли запрет электросамокатов?

В нашем телеграм-канале мы провели ряд опросов, в них приняли участие тысяч тюменцев результаты показали, что 60% горожан желают обязать водителей электросамокатов получать водительские права. Также 54% тюменцев выступили «за» запрет на прокат электросамокатов в Тюмени.

Однако Василий Ренцанов говорит, что в ГИБДД пока продолжат вести профилактическую работу, введение тотального запрета на передвижение этого вида транспорта пока не планируется, однако все зависит от дальнейшей практики. Если ситуация не урегулируется, то возможно введение более жестких мер.

Читайте также:
«Где правоохранители?»: тюменский интимный салон открыто рекламирует свои услугиАномальный паводок: Тюменскую область затопит из-за сброса воды Казахстаном«Готовьтесь к эвакуации»: затопит ли Тюменскую область слив воды в Казахстане?
#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Закон#Правила дорожного движения#Алиса Вернер#Электросамокаты#Правила
«Готовьтесь к эвакуации»: затопит ли Тюменскую область слив воды в Казахстане?
Вчера, 07:17
Вода близко: что значит режим ЧС для обычных тюменцев?
Вчера, 10:24
Паводок на подходе: какие зоны в Тюмени находятся под угрозой затопления?
Вчера, 09:39
Погода поставит дождь на паузу: к середине недели в Тюмень придет потепление
Вчера, 06:06
Солнечное затмение 8 апреля: что изменится в жизни тюменцев?
Вчера, 07:57
"