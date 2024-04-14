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Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

Разрыв ожидаемых зарплат у женщин и мужчин в Тюменской области составил 60%

Тюменки согласны получать за работу на 60% меньше денег, чем мужчины

14 апреля 2024, 07:24
Фото: 1MI

Разрыв ожидаемых зарплат у женщин и мужчин в Тюменской области составил 60%

В Тюменской области медиана ожидаемых зарплат у женщины на 60% меньше, чем у мужчин. Если представительницы прекрасного пола указывают в резюме ожидаемую заработную плату 50 тысяч рублей, то мужчины 80 тысяч. Такие данные предоставили аналитики HeadHunter.

При этом наибольшая разницы отмечена в таких сферах, как «Добыча сырья» (на 82% ожидаемая медианная зарплата мужчин превышает зарплату женщин), «Информационные технологии» (на 78%), «Продажи, обслуживание клиентов» и «Рабочий персонал» (на 75% в каждой)».

Наименьший разрыв ожидаемого заработка отмечен в отраслях «Административный персонал», «Искусство, развлечения, массмедиа» и Туризм, гостиницы, рестораны» — 25%.

При этом, в 2024 году зарплатные ожидания увеличились как у женщин, так и у мужчин по сравнению с 2023 годом — тогда этот показатель составлял 40 тысяч и 60 тысяч рублей соответственно.

Соотношение резюме женщин и мужчин в Тюменской области осталось прежним — доля резюме женщин составила 51%, достигнув 20,4 тысячи, доля резюме мужчин — 49%, достигнув 19,9 тысячи. Отмечено увеличение женских резюме в таких отраслях, как стратегии, инвестиций, консалтинга (+14%), сельское хозяйстве (+12%), добычасырья (+10%) и информационные технологии (+9%), пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году спрос работодателей на студентов-вахтовиков увеличился в 2,4 раза, средняя заработная плата выросла более чем на 50% и составила 104 тысячи рублей.

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