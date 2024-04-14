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На федеральной трассе Тюмень — Омск ограничили движение из-за смертельного ДТП

На федеральной трассе Тюмень — Омск ограничили движение из-за смертельного ДТП

14 апреля 2024, 06:26
Фото: ГИБДД
Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 14 апреля, утром. На 293-м километре автодороги в Ишимском районе столкнулись три большегруза.
Сюжет
ДТП

По предварительным данным, 38-летний водитель фуры DAF нарушил безопасную дистанцию и врезался в едущий впереди грузовик MAN. После этого DAF вынесло на встречную полосу движения, где в тот момент двигался КамАЗ.

Фото: ГИБДД

В результате аварии погиб 30-летний пассажир КамАЗа, житель Новосибирской области. 57-летний водитель большегруза был госпитализирован с серьезными травмами в больницу.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. На участке трассы, где произошло ДТП, организовано реверсивное движение, по обочине.

Ранее «Наш Город» писал, что 12 апреля на федеральной трассе Тюмень — Екатеринбург произошло ДТП с участием легковушки и большегруза. В аварии погибла пассажирка легкового автомобиля.

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