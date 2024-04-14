На федеральной трассе Тюмень — Омск ограничили движение из-за смертельного ДТП

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
По предварительным данным, 38-летний водитель фуры DAF нарушил безопасную дистанцию и врезался в едущий впереди грузовик MAN. После этого DAF вынесло на встречную полосу движения, где в тот момент двигался КамАЗ.
В результате аварии погиб 30-летний пассажир КамАЗа, житель Новосибирской области. 57-летний водитель большегруза был госпитализирован с серьезными травмами в больницу.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. На участке трассы, где произошло ДТП, организовано реверсивное движение, по обочине.
Ранее «Наш Город» писал, что 12 апреля на федеральной трассе Тюмень — Екатеринбург произошло ДТП с участием легковушки и большегруза. В аварии погибла пассажирка легкового автомобиля.