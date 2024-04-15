Все ближе к потопу: уровень воды в тюменских реках прибавил десятки сантиметров

Уровень воды в реке Иртыш в Тобольске за сутки достиг 156 сантиметров, прибавив за сутки 26 сантиметров. В Увате Иртыш поднялся на 13 сантиметров — до 414 сантиметров. Уровень воды в реке Тобол в Ялуторовске за сутки прибавил 47 сантиметров, достигнув за сутки отметки в 457 сантиметров.