Все ближе к потопу: уровень воды в тюменских реках прибавил десятки сантиметров

Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
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Updated Сегодня, 02:20
По данным гидропоста в Ишиме, уровень воды в реке Ишим за сутки прибавил 41 сантиметр и достиг 242 сантиметров. В селе Викулово вода прибыла на 16 сантиметров — уровень воды составил 285 сантиметров.
Уровень воды в реке Иртыш в Тобольске за сутки достиг 156 сантиметров, прибавив за сутки 26 сантиметров. В Увате Иртыш поднялся на 13 сантиметров — до 414 сантиметров. Уровень воды в реке Тобол в Ялуторовске за сутки прибавил 47 сантиметров, достигнув за сутки отметки в 457 сантиметров.
По данным гидропоста, находящегося в Тюмени, уровень воды в Туре поднялся на 46 сантиметров за сутки, составив 181 сантиметр. Этот скачок стал максимальным с 27 марта, когда вода в реке начала постепенно прибывать.
Ранее «Наш город» сообщал, что группу спасателей отправили в село Казанское для укрепления дамб. Местных жителей ежедневно информируют о паводке, также для них развернули пункты временного размещения в селе Ильинка.