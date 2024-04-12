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На месте снесенных гаражей в Тюмени обустроят тематический сквер

На месте снесенных гаражей в Тюмени обустроят тематический сквер

12 апреля 2024, 05:50
Фото: 1MI

На месте снесенных гаражей в Тюмени обустроят тематический сквер

Сквер будет носить имя известного писателя Петра Ершова. Местным жителям предлагают проголосовать за понравившиеся дизайн-проекты.

На территории по Солнечному проезду от Заречного до Эрвье благоустроят тематический сквер имени Петра Ершова. Ранее локацию занимали металлические гаражи, теперь она представляет собой пустырь.

На выбор тюменцам представили два дизайн-проекта. Первая концепция предусматривает игровые зоны, спортивную зону воркаута и памп-трек, зону тихого отдыха с лежаками, зону разнотравья, установку арт-объекта и амфитеатр — павильон с качелями, кафе и туалетом.

Фото: 72.gorodsreda.ru

Вторая концепция предполагает прогулочную зону с лабиринтом, амфитеатр с кафе, зону отдыха с инсталляциями на тему сказки, детскую площадку, площадку воркаута, памп-трек, скейт-парк и газоны.

Фото: 72.gorodsreda.ru

За понравившиеся дизайн-проекты проголосовали уже более 23 тысяч тюменцев. Оставить свой голос можно на сайте федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ранее «Наш город» сообщал, что лесной массив в Тюменской слободе благоустроят за 783 миллиона. Работы планируется завершить до ноября 2026 года.

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