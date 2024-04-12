«Сухостой в метр высоты»: в Тюмени обнаружили пожароопасный участок

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
С наступлением тепла, тюменцы активно ездят на базы отдыха. Однако территория одной из них может вспыхнуть в любой момент, этим замечанием с «Нашим городом» поделился тюменский общественник Алексей Савоськин.
«Это Решетникова, зона отдыха Верхний бор. Ездят постоянно ВИПы и что, слепые? Сухостой стоит в метр высоты, откосы тоже никто из дорожников не скосил. Хватит окурка из авто бросить и как порох заполыхает», — говорит общественник и прикрепляет фотографии.
Отметим, что недавно глава городской администрации Руслан Кухарук отчитался о том, что он поручил специалистам очистить территории от мусора, обновить противопожарные полосы и мобилизовать работу профилактических групп. О начале пожароопасного сезона предупреждал и губернатор Тюменской области Александр Моор, он отметил, что в 2024 году лесные пожары угрожают 857 населенным пунктам и 132 территориям садоводства.
Ранее «Наш город» подробно рассказывал о том, что означает введенный на территории региона особый противопожарный режим. Мы рассказали, что для жителей Тюменской области под запретом и какие им грозят санкции.