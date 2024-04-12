«Сухостой в метр высоты»: в Тюмени обнаружили пожароопасный участок

Отметим, что недавно глава городской администрации Руслан Кухарук отчитался о том, что он поручил специалистам очистить территории от мусора, обновить противопожарные полосы и мобилизовать работу профилактических групп. О начале пожароопасного сезона предупреждал и губернатор Тюменской области Александр Моор, он отметил, что в 2024 году лесные пожары угрожают 857 населенным пунктам и 132 территориям садоводства.