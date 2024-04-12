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Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

Продажу алкоголя в Тюмени запретят на два дня

Продажу алкоголя в Тюмени запретят на два дня

12 апреля 2024, 06:18
Фото: 1MI

Продажу алкоголя в Тюмени запретят на два дня

Заперт коснется дней проведения массовых мероприятий. Он не затронет некоторые заведения.

Администрация Тюмени определила дни, в которые будет запрещена продажа алкоголя. Запрет будет действовать в дни проведения массовых мероприятий — в 2024 году такими признали всего два дня. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте мэрии.

«Установить в 2024 году в Тюмени дни проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию последнего звонка — 24 мая, Дня города — 27 июля», — указано в документе.
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Заперт не коснется магазинов беспошлинной торговли и заведений, в которых продаются пивные напитки.

Ранее «Наш город» рассказал, сколько тюменцы будут отдыхать в мае. Некоторым специалистам придется работать даже в праздничные дни.

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