Река Ишим начнет топить район уже в эти выходные

Напомним, что ранее «Нашгород» писал, что в регионе по-прежнему сохраняется режим ЧС из-за начала паводкового сезона. Уже сейчас реки в области за один день прибавляют рекордное количество воды к своему уровню. Ишим за 4 дня поднялся на 87 см, Тобол уже дошел до 247 см, а Тура прибавила 69 см, при этом число это во всех трех реках продолжает расти. По прогнозам гидрологов Тюмени, все три реки могут побить свой исторический максимум по уровню воды, а паводок в регионе станет самым масштабным за всю историю.