Река Ишим начнет топить район уже в эти выходные

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Жителей Ишимского района начали предупреждать об угрозе подтопления уже в эти выходные. Об этом сообщает информационный портал Тюменской области. Сейчас всем местным приходят сообщения об угрозе затопления из-за половодья.
Как рассказали представители РСЧС, уровень воды в реке Ишим все ближе подбирается к критической отметке в 850 см. Больше всего рискуют жители села Ильинка. По прогнозам специалистов, с завтрашнего дня и до 17 апреля точно будут затоплены дома, расположенные в низине, а также мосты и участки трасс.
В связи с этим всем жителям района напоминают о пунктах временного размещения: туда можно обратиться тем, у кого из-за паводка нет возможности находиться дома.
Обратиться можно по следующим адресам:
ООО гостиница «Ишим», ул. К.Маркса, 58, 8(34551)7-29-87 Хостел «Авангард» ООО «ДКМ», ул. Курганская, 95 стр. 6, 8-982-932-85-95
Хостел «Лотос», ул. П.Осипенко, 35 стр. 1, 8 (34551) 5-09-06 ООО гостиница «Ершов», ул. Чкалова, 17, 8(34551)2-33-70
ООО «Визит», ул. Перовомайская, д. 164, 8 (34551) 6-20-70
Мини отель «Дар-сити», ул. 2-я Северная, д. 67-а, 8(34551)7-41-25
Гостиница De Lyxe, ул. П. Осипенко, д. 35, 8-904-889-03-77
МАУ ИГСОК «Локомотив», ул. Свердлова, 112, 8 (34551) 5-99-20
МАУДО «Спортивная школа г. Ишима», ул. М. Горького, 122, 8 (34551) 5-99-20
МАУ «ИГ СОК „Центральный“, ул. М.Горького, 22, 8(34551) 7-21-99
МАУ СОШ № 1 г. Ишима, ул. К. Маркса, д. 4, 8(34551) 2-82-73
МАУ КШ № 3 г. Ишима, пл. Соборная, д. 2. 8(34551) 7-37-33 МАУ СОШ № 4 г. Ишима, ул. Непомнящего, 98, 8(34551) 6-62-15
МАУ СОШ № 4 г. Ишима, ул. Непомнящего, 146, 8(34551) 6-62-15
МАУ СОШ № 5 г. Ишима, ул. К. Маркса, д. 56, 8 (34551) 2-90-04
МАУ СОШ № 7 г. Ишима, ул. Орджоникидзе, 41, 8(34551) 6-71-31
МАУ СОШ № 8 г. Ишима, ул. Ражева, д. 1, 8(34551) 7-18-73
МАОУ СОШ № 12, ул. Первомайская, 92, 8 (34551) 6-21-95
МАОУ СОШ № 12, ул. Уральская, 26, 8 (34551) 6-21-95
МАОУ СОШ № 31, ул. Школьная, 6, 8 (34551) 6-09-25
МАОУ СОШ № 31, ул. Свердлова, 75, 8 (34551) 6-09-25
МАОУ СОШ № 31, ул. Ершова, 101, 8 (34551) 6-09-25
МАУ ИГОЛ им. Лукьянец, ул. Пушкина корп. 3, 8(34551) 6-21-95
МАОУ Ишимская школа-интернат, ул. Приозерная, д. 80, 8(34551) 6-01-78
Напомним, что ранее «Нашгород» писал, что в регионе по-прежнему сохраняется режим ЧС из-за начала паводкового сезона. Уже сейчас реки в области за один день прибавляют рекордное количество воды к своему уровню. Ишим за 4 дня поднялся на 87 см, Тобол уже дошел до 247 см, а Тура прибавила 69 см, при этом число это во всех трех реках продолжает расти. По прогнозам гидрологов Тюмени, все три реки могут побить свой исторический максимум по уровню воды, а паводок в регионе станет самым масштабным за всю историю.