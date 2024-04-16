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Published Сегодня, 07:06

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Updated Сегодня, 07:08

Вода в Ишиме поднимется выше апрельского прогноза Росгидромета

Все затопит? Вода в Ишиме поднимется выше апрельского прогноза Росгидромета

16 апреля 2024, 07:06
Фото: тг-канал Александр Моор

Вода в Ишиме поднимется выше апрельского прогноза Росгидромета

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области превысит прогнозируемую в начале апреля Росгидрометом отметку. Тогда эксперты сообщали о превышении исторического максимума на 1,5-4,4 метра. Об этом сообщил сегодня губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Прогноз Росгидромета неблагоприятный. Подъем воды на реке Ишим будет еще выше, чем было по данным, которые мы получили в начале апреля», — подчеркнул глава региона.

По его словам главам районов и городов юга Тюменской области, которые попадают в зону паводка, поручено организовать срочную эвакуацию населения.

«Обращаюсь к жителям: наши специалисты обошли все дома на территориях, которым грозит большая вода. Вы знаете о грозящей опасности. Лично оповестили каждого. Собирайте ценные вещи, немедленно выезжайте в безопасное место — к родственникам или в ПВР. Обеспечим вас всем», — пообещал губернатор.

Ранее «Наш Город» писал, что в настоящее время эвакуация ведется в Афонькинском сельском поселении Казанского района. Ранее была организована плановая эвакуация в Упоровском районе — в деревне Чащина и селе Николаевка.

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