Все затопит? Вода в Ишиме поднимется выше апрельского прогноза Росгидромета

Вода в Ишиме поднимется выше апрельского прогноза Росгидромета

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области превысит прогнозируемую в начале апреля Росгидрометом отметку. Тогда эксперты сообщали о превышении исторического максимума на 1,5-4,4 метра. Об этом сообщил сегодня губернатор Тюменской области Александр Моор.