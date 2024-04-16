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В Вагайском районе ушел под воду мост

«Живем как в средневековье»: в Вагайском районе ушел под воду мост

16 апреля 2024, 06:17
Фото: 1MI

В Вагайском районе ушел под воду мост

В селе Митькинское Вагайского района под воду ушел мост. И причиной тому стал вовсе не паводок — по словам местных жителей, мост топит ежегодно.
«Раньше передвигаться по мосту было опасно, сегодня — вообще невозможно. Мост затопило И этом происходит ежегодно. От администрации Вагайского района и правительства Тюменской области приходят лишь отписки. Нам обещают провести ремонт моста, но это ситуацию не спасет. Необходимо строить новый надёжный высокий мост. Люди живут как в средневековье в современном мире», — возмутились жители Вагайского района в социальных сетях.
Фото: [ТТ] Типичный Тобольск! [official page]

В комментариях под опубликованным постом тюменцы им посоветовали последовать примеру жителей Оренбурга и самостоятельно заняться строительством моста.

«Если это происходит ежегодно, на постоянной основе, реакции и ответа от администрации нет, то можно сделать также как жители Оренбурга, которые построили дамбу ни за миллиарды рублей, а всего за 3 миллиона (!) самостоятельно. И тем самым спасли все свое имущество без помощи государства», — отметила Ильдар А.

Напомним, жители поселка Перовский Оренбургской области собрали около 3 миллионов рублей и сами возвели насыпную дамбу длиной 1,5-1,8 километров, чтобы спасти свои дома от большой воды. Селяне спроектировали дамбу и заказали тысячи кубометров глины для насыпи. На работы ушло пять суток.

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Местные власти помощи в работах по строительству не оказали. Более того, некоторые чиновники даже пригрозили наказать селян за самовольную постройку.

Ранее «Наш Город» писал, что в Казанском районе началась эвакуация жителей сел и деревень, оказавшихся в зоне риска. Сегодня утром уровень воды в Ишиме в районе села Ильинка достиг 808 сантиметров.

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