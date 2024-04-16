«Живем как в средневековье»: в Вагайском районе ушел под воду мост

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 06:19
«Раньше передвигаться по мосту было опасно, сегодня — вообще невозможно. Мост затопило И этом происходит ежегодно. От администрации Вагайского района и правительства Тюменской области приходят лишь отписки. Нам обещают провести ремонт моста, но это ситуацию не спасет. Необходимо строить новый надёжный высокий мост. Люди живут как в средневековье в современном мире», — возмутились жители Вагайского района в социальных сетях.
В комментариях под опубликованным постом тюменцы им посоветовали последовать примеру жителей Оренбурга и самостоятельно заняться строительством моста.
«Если это происходит ежегодно, на постоянной основе, реакции и ответа от администрации нет, то можно сделать также как жители Оренбурга, которые построили дамбу ни за миллиарды рублей, а всего за 3 миллиона (!) самостоятельно. И тем самым спасли все свое имущество без помощи государства», — отметила Ильдар А.
Напомним, жители поселка Перовский Оренбургской области собрали около 3 миллионов рублей и сами возвели насыпную дамбу длиной 1,5-1,8 километров, чтобы спасти свои дома от большой воды. Селяне спроектировали дамбу и заказали тысячи кубометров глины для насыпи. На работы ушло пять суток.
Местные власти помощи в работах по строительству не оказали. Более того, некоторые чиновники даже пригрозили наказать селян за самовольную постройку.
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