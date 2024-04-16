«Живем как в средневековье»: в Вагайском районе ушел под воду мост

Напомним, жители поселка Перовский Оренбургской области собрали около 3 миллионов рублей и сами возвели насыпную дамбу длиной 1,5-1,8 километров, чтобы спасти свои дома от большой воды. Селяне спроектировали дамбу и заказали тысячи кубометров глины для насыпи. На работы ушло пять суток.