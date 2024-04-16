Колесо фортуны остановилось: тюменские сотрудники ФСБ прикрыли подпольное казино

Теперь следственный комитет возбудил на организаторов уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ — незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 4 лет лишения свободы со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.