Колесо фортуны остановилось: тюменские сотрудники ФСБ прикрыли подпольное казино

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
В казино сотрудники РУ ФСБ России по Тюменской области совместно с УЭБ и ПК УМВД России по ХМАО-Югре в Нижневартовске влетели в самый разгар событий. Участников и организаторов удалось поймать с поличным.
«По версии следствия, указанные лица действовали под эгидой одной из букмекерской компаний. Имея преступный корыстный умысел на незаконную организацию и проведение азартных игр вне игорной зоны, с использованием игрового оборудования, арендовали и оснастили помещения в местах большого скопления граждан букмекерскими терминалами, на которых и осуществлялась игорная деятельность», — пояснили «Нашему городу» в РУ ФСБ по Тюменской области.
Теперь следственный комитет возбудил на организаторов уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ — незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 4 лет лишения свободы со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что за прошедшую неделю от рук мошенников пострадал 91 тюменец. В общей сложности жители региона лишились 21.4 миллиона рублей. Наибольшую сумму — 2 миллиона, отдал аферистам житель Тюмени, рассказали в прокуратуре Тюменской области.