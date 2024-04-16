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Published Сегодня, 05:23

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Updated Сегодня, 05:25

Тюменские сотрудники ФСБ прикрыли подпольное казино.

Колесо фортуны остановилось: тюменские сотрудники ФСБ прикрыли подпольное казино

16 апреля 2024, 05:23
Фото: РУ ФСБ по Тюменской области
Тюменские сотрудники ФСБ прикрыли подпольное казино.

Тюменские сотрудники ФСБ прикрыли подпольное казино

Тюменские силовики обнаружили в Нижневартовске подпольное казино. Злоумышленники действовали под эгидой одной крупной букмекерской компании. Теперь организаторам грозит до 4 лет лишения свободы.

В казино сотрудники РУ ФСБ России по Тюменской области совместно с УЭБ и ПК УМВД России по ХМАО-Югре в Нижневартовске влетели в самый разгар событий. Участников и организаторов удалось поймать с поличным.

Облава на подпольное казино в Тюменской области.Облава на подпольное казино в Тюменской области.
Облава на подпольное казино в Тюменской области.
Фото: РУ ФСБ по Тюменской области
«По версии следствия, указанные лица действовали под эгидой одной из букмекерской компаний. Имея преступный корыстный умысел на незаконную организацию и проведение азартных игр вне игорной зоны, с использованием игрового оборудования, арендовали и оснастили помещения в местах большого скопления граждан букмекерскими терминалами, на которых и осуществлялась игорная деятельность», — пояснили «Нашему городу» в РУ ФСБ по Тюменской области.
Тюменские сотрудники ФСБ прикрыли подпольное казино.
Видео: РУ ФСБ по Тюменской области

Теперь следственный комитет возбудил на организаторов уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ — незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 4 лет лишения свободы со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что за прошедшую неделю от рук мошенников пострадал 91 тюменец. В общей сложности жители региона лишились 21.4 миллиона рублей. Наибольшую сумму — 2 миллиона, отдал аферистам житель Тюмени, рассказали в прокуратуре Тюменской области.

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