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Published Сегодня, 03:38

Modified Сегодня, 03:40

Updated Сегодня, 03:40

За неделю мошенники обманули почти 100 жителей Тюменской области

Жертвами мошенников за неделю стали почти 100 жителей Тюменской области

15 апреля 2024, 03:38
Фото: Изображение Midjourney

За неделю мошенники обманули почти 100 жителей Тюменской области

В общей сложности жители региона лишились более 21 миллиона рублей. Самую большую сумму аферистам отдал житель Тюмени.

За прошедшую неделю от рук мошенников пострадал 91 тюменец. В общей сложности жители региона лишились 21.4 миллиона рублей. Наибольшую сумму — 2 миллиона, отдал аферистам житель Тюмени, рассказали в прокуратуре Тюменской области.

Мужчине позвонил неизвестный, представился сотрудником ФСБ и сообщил, что с его счета кто-то пытается списать деньги. Чтобы избежать списания средств, их нужно перевести на «безопасный счет» через банкомат, что тюменец и сделал.

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По данному факту возбуждено уголовное дело. Процесс и результаты расследования на контроле у прокуратуры.

Ранее «Наш город» сообщал, что молодой человек из ХМАО обманул трех тюменских пенсионерок. Аферист лишил их более 450 тысяч рублей.

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