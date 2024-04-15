Жертвами мошенников за неделю стали почти 100 жителей Тюменской области

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 03:40
Updated Сегодня, 03:40
За прошедшую неделю от рук мошенников пострадал 91 тюменец. В общей сложности жители региона лишились 21.4 миллиона рублей. Наибольшую сумму — 2 миллиона, отдал аферистам житель Тюмени, рассказали в прокуратуре Тюменской области.
Мужчине позвонил неизвестный, представился сотрудником ФСБ и сообщил, что с его счета кто-то пытается списать деньги. Чтобы избежать списания средств, их нужно перевести на «безопасный счет» через банкомат, что тюменец и сделал.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Процесс и результаты расследования на контроле у прокуратуры.
Ранее «Наш город» сообщал, что молодой человек из ХМАО обманул трех тюменских пенсионерок. Аферист лишил их более 450 тысяч рублей.