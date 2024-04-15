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Posted Сегодня, 03:05

Published Сегодня, 03:05

Modified Сегодня, 03:07

Updated Сегодня, 03:07

Центр спортивного танца хотят построить в Тюмени

Центр спортивного танца планируют построить в Тюмени

15 апреля 2024, 03:05
Фото: Изображение Midjourney

Центр спортивного танца хотят построить в Тюмени

Возможное место реализации проекта — улица Монтажников. Для строительства нужны минимум 200 миллионов рублей.

В Тюмени планируют построить центр спортивного танца. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте инвестиционного портала Тюменской области.

Заключить соглашение на реализацию проекта могут в 2027 году. Возможное место, где будет расположен центр танца — улица Монтажников. На его строительство нужны минимум 200 миллионов рублей.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на месте снесенных гаражей обустроят тематический сквер имени Петра Ершова. Местным жителям представили на выбор два дизайн-проекта.

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