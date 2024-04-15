Центр спортивного танца планируют построить в Тюмени

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
В Тюмени планируют построить центр спортивного танца. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте инвестиционного портала Тюменской области.
Заключить соглашение на реализацию проекта могут в 2027 году. Возможное место, где будет расположен центр танца — улица Монтажников. На его строительство нужны минимум 200 миллионов рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на месте снесенных гаражей обустроят тематический сквер имени Петра Ершова. Местным жителям представили на выбор два дизайн-проекта.