Молодой аферист из ХМАО лишил тюменских пенсионерок сотен тысяч рублей

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
В апреле 2023 года 22-летний житель ХМАО начал работать курьером на мошенников и похитил у трех тюменских пенсионерок сотни тысяч рублей. Его соучастники звонили пожилым людям, представлялись сотрудниками полиции и сообщали им о том, что кто-то из их родственников устроил ДТП, в результате которого пострадали люди.
Пенсионерам предлагали заплатить за прекращение уголовного дела. Молодой человек приезжал к жертвам и забирал деньги, трех тюменок он лишил в общей сложности более 450 тысяч рублей.
Тобольский городской суд назначил пособнику мошенников год и 8 месяцев колонии общего режима. Украденные деньги ему придется вернуть пенсионеркам.
Ранее «Наш город» писал, что суд разрешил тюменцу не платить кредит, который на него оформили мошенники. Представитель банка пытался возразить, так как договор был заключен с использованием электронной подписи мужчины.