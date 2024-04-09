Молодой аферист из ХМАО лишил тюменских пенсионерок сотен тысяч рублей

В апреле 2023 года 22-летний житель ХМАО начал работать курьером на мошенников и похитил у трех тюменских пенсионерок сотни тысяч рублей. Его соучастники звонили пожилым людям, представлялись сотрудниками полиции и сообщали им о том, что кто-то из их родственников устроил ДТП, в результате которого пострадали люди.