Суд разрешил тюменцу не платить кредит, оформленный на него обманом

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
19 октября 2023 года жителю Ишима позвонила девушка, которая представилась оператором сотовой связи. Она заявила, что мужчине нужно продлить договор на обслуживание сим-карты и предложила сделать это онлайн, на что тот согласился.
Девушка сказала, что сим-карта будет недействительна в течение суток, но мужчина решил не выжидать этот срок и обратился в салон связи, где ему сказали, что компания подобных услуг не оказывает. Тогда же выяснилось, что мошенники взяли на его имя кредит на сумму 100 тысяч рублей.
Пострадавший обратился в Ишимский городской суд с просьбой признать кредитный договор недействительным. Представитель банка возражал, так как договор был заключен с использованием электронной подписи мужчины. Суд встал на сторону тюменца и освободил его от выплаты кредита.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области суд отпустил мошенника, укравшего у знакомых более 100 тысяч рублей. Потерпевшие помирились с другом-аферистом.