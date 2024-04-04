Суд разрешил тюменцу не платить кредит, оформленный на него обманом

Девушка сказала, что сим-карта будет недействительна в течение суток, но мужчина решил не выжидать этот срок и обратился в салон связи, где ему сказали, что компания подобных услуг не оказывает. Тогда же выяснилось, что мошенники взяли на его имя кредит на сумму 100 тысяч рублей.