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Published Сегодня, 05:42

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Updated Сегодня, 05:44

Суд разрешил тюменцу не платить кредит, оформленный на него мошенниками

Суд разрешил тюменцу не платить кредит, оформленный на него обманом

4 апреля 2024, 05:42
Фото: 1MI

Суд разрешил тюменцу не платить кредит, оформленный на него мошенниками

Мужчина стал жертвой мошенников. Банк пытался возражать против аннулирования кредитного договора.
Сюжет
Суд

19 октября 2023 года жителю Ишима позвонила девушка, которая представилась оператором сотовой связи. Она заявила, что мужчине нужно продлить договор на обслуживание сим-карты и предложила сделать это онлайн, на что тот согласился.

Девушка сказала, что сим-карта будет недействительна в течение суток, но мужчина решил не выжидать этот срок и обратился в салон связи, где ему сказали, что компания подобных услуг не оказывает. Тогда же выяснилось, что мошенники взяли на его имя кредит на сумму 100 тысяч рублей.

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Пострадавший обратился в Ишимский городской суд с просьбой признать кредитный договор недействительным. Представитель банка возражал, так как договор был заключен с использованием электронной подписи мужчины. Суд встал на сторону тюменца и освободил его от выплаты кредита.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области суд отпустил мошенника, укравшего у знакомых более 100 тысяч рублей. Потерпевшие помирились с другом-аферистом.

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