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Published Сегодня, 04:51

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Updated Сегодня, 04:53

В Тюмени пропал пожилой мужчина

Ушел из дома: в Тюмени пропал пожилой мужчина

4 апреля 2024, 04:51
Фото: 1MI

В Тюмени пропал пожилой мужчина

Иван Давыдов 1940 года рождения пропал 3 апреля. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

В Тюмени пропал мужчина 1940 года рождения. 3 апреля около 16:00 Иван Давыдов ушел из дома в ТСН «Лето Парк» и не вернулся.

Волонтеры отряда «Белая Сова-Тюмень» сообщили, что пенсионер худощавого телосложения, на вид ему 85-90 лет. В день исчезновения был одет в красную зимнюю куртку с синими рукавами, черные брюки и черную шапку-ушанку.

Фото: Поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень»

Уточняется, что мужчина носит бороду, а также он нуждается в медицинской помощи. Любую информацию о Иване Давыдове можно сообщить по телефону: +7 932-32-39-911 или в полицию.

Вчера стало известно об исчезновении двух мужчин. 50-летний Данил Хазбулатов из села Салаирка ушел из дома 23 марта. Пропавшему требуется медицинская помощь. 58-летний Виталий Савастеев из Тюмени пропал 29 марта. Он может находиться в любом районе.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области прекратили поиски Григория Миляхова, пропавшего в мае прошлого года. Мужчина найден мертвым.

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