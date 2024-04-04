Ушел из дома: в Тюмени пропал пожилой мужчина

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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В Тюмени пропал мужчина 1940 года рождения. 3 апреля около 16:00 Иван Давыдов ушел из дома в ТСН «Лето Парк» и не вернулся.
Волонтеры отряда «Белая Сова-Тюмень» сообщили, что пенсионер худощавого телосложения, на вид ему 85-90 лет. В день исчезновения был одет в красную зимнюю куртку с синими рукавами, черные брюки и черную шапку-ушанку.
Уточняется, что мужчина носит бороду, а также он нуждается в медицинской помощи. Любую информацию о Иване Давыдове можно сообщить по телефону: +7 932-32-39-911 или в полицию.
Вчера стало известно об исчезновении двух мужчин. 50-летний Данил Хазбулатов из села Салаирка ушел из дома 23 марта. Пропавшему требуется медицинская помощь. 58-летний Виталий Савастеев из Тюмени пропал 29 марта. Он может находиться в любом районе.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области прекратили поиски Григория Миляхова, пропавшего в мае прошлого года. Мужчина найден мертвым.