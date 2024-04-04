Ушел из дома: в Тюмени пропал пожилой мужчина

Волонтеры отряда «Белая Сова-Тюмень» сообщили, что пенсионер худощавого телосложения, на вид ему 85-90 лет. В день исчезновения был одет в красную зимнюю куртку с синими рукавами, черные брюки и черную шапку-ушанку.