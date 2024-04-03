Нужна помощь добровольцев: в Тюмени пропал еще один мужчина

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил, что рост мужчины — 178 сантиметров, телосложение нормальное, волосы русые с проседью, глаза карие. В день исчезновения был одет в черную куртку, синие джинсы, синие кроссовки и черную шапку.