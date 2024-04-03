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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

58-летний мужчина пропал в Тюмени

Нужна помощь добровольцев: в Тюмени пропал еще один мужчина

3 апреля 2024, 07:03
Фото: Изображение Midjourney

58-летний мужчина пропал в Тюмени

Волонтеры ищут Виталия Савастеева из Тюмени. Местонахождение 58-летнего мужчины неизвестно с 29 марта.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил, что рост мужчины — 178 сантиметров, телосложение нормальное, волосы русые с проседью, глаза карие. В день исчезновения был одет в черную куртку, синие джинсы, синие кроссовки и черную шапку.

Волонтерам нужна помощь добровольцев. Информацию о местонахождении Виталия Савастеева можно сообщить по телефону: 8-800-700-54-52 или в полицию.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области / ВКонтакте

Ранее «Наш город» сообщал, что волонтеры ищут Данила Хазбулатова из села Салаирка Тюменского района. 50-летний мужчина пропал 23 марта. Он нуждается в медицинской помощи.

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