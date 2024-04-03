Нужна помощь добровольцев: в Тюмени пропал еще один мужчина

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил, что рост мужчины — 178 сантиметров, телосложение нормальное, волосы русые с проседью, глаза карие. В день исчезновения был одет в черную куртку, синие джинсы, синие кроссовки и черную шапку.
Волонтерам нужна помощь добровольцев. Информацию о местонахождении Виталия Савастеева можно сообщить по телефону: 8-800-700-54-52 или в полицию.
Ранее «Наш город» сообщал, что волонтеры ищут Данила Хазбулатова из села Салаирка Тюменского района. 50-летний мужчина пропал 23 марта. Он нуждается в медицинской помощи.