Солнечное затмение 8 апреля: что изменится в жизни тюменцев?

Posted Вчера, 07:57
Published Вчера, 07:57
Modified Вчера, 08:02
Updated Вчера, 08:02
По словам эксперта, полное солнечное затмение, когда Луна полностью закрывает собой все Солнце происходит крайне редко.
«Нынешнее полное солнечное затмение завершит коридор затмений, который начался 25 марта и принес катастрофические, разрушительные события во многих странах. На бытовом уровне это проявлялось у многих просто плохим самочувствием и упадком сил», — пояснил «Новым Известиям» астролог.
По словам Зараева, именно в период коридора затмений произошла трагедия в Крокус Сити Холл, разрушительный паводок в Оренбургской области, землетрясения в Нью-Йорке и на Тайване. Теракты, разрушительные катастрофы, военные действия свойственны коридору затмений.
«Затмение произойдет в воинственном знаке Овна, в соединении с ретроградным Меркурием, это означает, что в политике будет обострение военных конфликтов, которые раньше просто тлели. Но тот, кто правильно пройдет период затмения, сможет сбросить с себя груз старых, изживших себя отношений и обязательств», — пояснил Зараев.
И добавил, что особенно опасным будет период с 10 по 14 апреля, когда произойдет соединение Марса с Сатурном. В эти дни вероятны экологические катастрофы (в том числе пик паводка), пожары, конфликты, теракты.
«Терактов такого уровня быть не должно, но на неделе до 15 апреля не исключены отдельные агрессивные действия. Некоторые импульсивные политики вроде будут предпринимать активные действия, но после 15 апреля агрессивные планы сойдут на „нет“», — отметил Александр Зараев.
И добавил, что ближайшие 3 месяца могут обостриться военные конфликты. Не исключены, в том числе, военные перевороты.
«Российско-украинские отношения в период с 8 апреля и до мая будут очень нестабильными. Будут попытки раздувать конфликт, многие могут заговорить даже о Третьей мировой войне. Но уже в мае стратегия в Украине сильно поменяется, а в окружении Владимира Зеленского может произойти серьезная рокировка. После 26 мая его судьба вообще может оказаться под вопросом», — отметил Зараев.
В день полного солнечного затмения и день Солнца с ретроградным Меркурием, 8 апреля, астролог рекомендовал отложить поездки и путешествия. Также не следует принимать какие-либо решения по важным вопросам — их лучше отложить на более поздние сроки. По словам Зараева, день 8 апреля лучше провести в спокойной обстановке. Следует избегать нервных нагрузок, чрезмерной физической активности.
Астролог отметил, что стабилизируется ситуация во второй половине месяца. А после полнолуния 24 апреля произойдут позитивные перемены в энергетике многих людей, у многих появятся новые силы, планы обретут устойчивый фундамент, люди будут действовать обдуманно и расчетливо, их поступки станут прагматичными.
Отметим, что увидеть полное солнечное затмение 8 апреля на территории России, в том числе Тюменской области, не получится из-за того, что на территории страны будет вечернее или ночные время. Наблюдать его смогут только жители Канады, США и Мексики.