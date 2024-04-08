Солнечное затмение 8 апреля: что изменится в жизни тюменцев?

В день полного солнечного затмения и день Солнца с ретроградным Меркурием, 8 апреля, астролог рекомендовал отложить поездки и путешествия. Также не следует принимать какие-либо решения по важным вопросам — их лучше отложить на более поздние сроки. По словам Зараева, день 8 апреля лучше провести в спокойной обстановке. Следует избегать нервных нагрузок, чрезмерной физической активности.