На месте Червишевского рынка в Тюмени возводят высотки

Posted Вчера, 06:35
Published Вчера, 06:35
Modified Вчера, 06:37
Updated Вчера, 06:37
Уже залита фундаментная плита первой секции. Во второй секции ведутся работы по срубке свай под проектную отметку, бетонирование подбетонки, армирование и бетонирование фундамента башенного крана. Производится армирование вертикальных конструкций подземного паркинга в обеих секциях.
Согласно проекту, на перекрестке улиц Ставропольской и Червишевский тракт возведут два дома высотой 23 и 14 этажей. На сайте компании-застройщика отмечено, что высотки со стальными фасадами и большими окнами создадут новый образ города.
«Стальные фасады домов разбивают два больших стеклянных модуля. Они отражают небо и создают иллюзию невесомой матрицы. Это окна городского масштаба в квартирах, где нет давящих стен, а есть только свобода и ясное видение будущего», — указано на сайте застройщика.
В новом жилом комплексе расположатся более 300 квартир. Известно, что стоимость недвижимости в данном ЖК начинается от 4,2 миллиона рублей. За такую цену можно купить студию площадью 23 квадратных метра.
Напомним, о сносе Червишевского рынка стало известно в феврале 2023 года. В мае прошлого года работникам рынка были направлены уведомления о расторжении договоров аренды.