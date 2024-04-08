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Posted Вчера, 06:35

Published Вчера, 06:35

Modified Вчера, 06:37

Updated Вчера, 06:37

В Тюмени на месте Червишевского рынка началась стройка

На месте Червишевского рынка в Тюмени возводят высотки

8 апреля 2024, 06:35
Фото: СЗ «Футуро»

В Тюмени на месте Червишевского рынка началась стройка

В Тюмени на месте снесенного рынка «Червишевский» началось строительство нового жилого комплекса. На участок уже завезена строительная техника, работы ведет СЗ «Футуро».
Фото: СЗ «Футуро»

Уже залита фундаментная плита первой секции. Во второй секции ведутся работы по срубке свай под проектную отметку, бетонирование подбетонки, армирование и бетонирование фундамента башенного крана. Производится армирование вертикальных конструкций подземного паркинга в обеих секциях.

Согласно проекту, на перекрестке улиц Ставропольской и Червишевский тракт возведут два дома высотой 23 и 14 этажей. На сайте компании-застройщика отмечено, что высотки со стальными фасадами и большими окнами создадут новый образ города.

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«Стальные фасады домов разбивают два больших стеклянных модуля. Они отражают небо и создают иллюзию невесомой матрицы. Это окна городского масштаба в квартирах, где нет давящих стен, а есть только свобода и ясное видение будущего», — указано на сайте застройщика.

В новом жилом комплексе расположатся более 300 квартир. Известно, что стоимость недвижимости в данном ЖК начинается от 4,2 миллиона рублей. За такую цену можно купить студию площадью 23 квадратных метра.

Напомним, о сносе Червишевского рынка стало известно в феврале 2023 года. В мае прошлого года работникам рынка были направлены уведомления о расторжении договоров аренды.

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