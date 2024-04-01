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Published Сегодня, 08:18

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Updated Сегодня, 08:20

Как на тюменцев повлияет ретроградный Меркурий

Не покупать технику и отменить отпуск: как на тюменцев повлияет ретроградный Меркурий

1 апреля 2024, 08:18
Фото: 1MI

Как на тюменцев повлияет ретроградный Меркурий

С сегодняшнего дня до 25 апреля планета Меркурий уйдет в ретроградное положение. Как повлияет на жизнь тюменцев такое положения планеты в материале «Наш Город».

Ретроградный Меркурий в астрологии — это явление, при котором создается видимое обратное движение планеты. В действительности же в обратном направлении Меркурий двигаться не будет — просто поменяет траекторию и скорость движения вокруг Солнца.

Меркурий — это планета, которая отвечает за интернет, связь, технику, транспорт, информацию, документы, продажи, контакты. Поэтому в период ретроградного движения планеты не следует, считают астрологи, приступать к каким-либо важным делам. Также следует отложить поездки в отпуск (могут отменить или перенести), приобретение техники и прочих гаджетов, так как, вероятнее всего, они быстро сломаются.

Эксперты не рекомендуют в ретромеркурий заниматься оформлением важных документов, заключать сделки, совершать значимые покупки, в числе которых техника, недвижимость. По возможности рекомендовано отложить какие-либо хирургические вмешательства.

В период ретроградного движения планеты Меркурий можно возрождать и завершать ранее начатые проекты, возобновлять профессиональные отношения из прошлого, заниматься генеральной уборкой, разбирать старые вещи.

В этом году в ретроградное положение Меркурий уйдет трижды — с 1 по 25 апреля, с 5 августа по 28 августа и с 26 ноября по 15 декабря.

Ранее «Наш Город» писал, что на Тюменскую область 3 апреля обрушится магнитная буря. Геомагниное поле Земли будет оставаться неспокойным до 5 апреля включительно.

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