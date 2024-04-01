Не покупать технику и отменить отпуск: как на тюменцев повлияет ретроградный Меркурий

Меркурий — это планета, которая отвечает за интернет, связь, технику, транспорт, информацию, документы, продажи, контакты. Поэтому в период ретроградного движения планеты не следует, считают астрологи, приступать к каким-либо важным делам. Также следует отложить поездки в отпуск (могут отменить или перенести), приобретение техники и прочих гаджетов, так как, вероятнее всего, они быстро сломаются.