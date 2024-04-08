«Стань моей навсегда»: тюменец сделал предложение возлюбленной на концерте Басты

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени подорожали услуги организаторов свадеб. По сравнению с 2023 года цены увеличились на 15-20% — до 70-80 тысяч рублей. Средняя стоимость свадьбы «под ключ» сегодня обойдется более чем в 800 тысяч рублей.