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Posted Вчера, 06:04

Published Вчера, 06:04

Modified Вчера, 06:06

Updated Вчера, 06:06

Тюменец сделал предложение своей возлюбленной на концерте Басты

«Стань моей навсегда»: тюменец сделал предложение возлюбленной на концерте Басты

8 апреля 2024, 06:04
Фото: 1MI

Тюменец сделал предложение своей возлюбленной на концерте Басты

Житель Тюмени сделал предложение своей возлюбленной на концерте рэпера Басты. Молодой человек вышел на сцену во время выступления, которое состоялось 7 апреля во дворце спорта «Рубин».
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Свадьба
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«Ты — мой смысл жизни. Стань моей навсегда», — сказал тюменец, встав на одно колено.

В свою очередь рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) рекомендовал новоиспеченной невесте не торопиться.

«Не торопись. Нормальный он вообще?» — пошутил Баста.

Девушка согласилась — со знаменательным событием пару влюбленных поздравил громкими аплодисментами весь зал.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени подорожали услуги организаторов свадеб. По сравнению с 2023 года цены увеличились на 15-20% — до 70-80 тысяч рублей. Средняя стоимость свадьбы «под ключ» сегодня обойдется более чем в 800 тысяч рублей.

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