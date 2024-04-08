«Стань моей навсегда»: тюменец сделал предложение возлюбленной на концерте Басты

Posted Вчера, 06:04
Published Вчера, 06:04
Modified Вчера, 06:06
Updated Вчера, 06:06
«Ты — мой смысл жизни. Стань моей навсегда», — сказал тюменец, встав на одно колено.
В свою очередь рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) рекомендовал новоиспеченной невесте не торопиться.
«Не торопись. Нормальный он вообще?» — пошутил Баста.
Девушка согласилась — со знаменательным событием пару влюбленных поздравил громкими аплодисментами весь зал.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени подорожали услуги организаторов свадеб. По сравнению с 2023 года цены увеличились на 15-20% — до 70-80 тысяч рублей. Средняя стоимость свадьбы «под ключ» сегодня обойдется более чем в 800 тысяч рублей.