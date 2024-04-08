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Posted Вчера, 07:21

Published Вчера, 07:21

Modified Вчера, 07:23

Updated Вчера, 07:23

В Тюмени продают «средневековый замок» у реки за 48 миллионов рублей

Владелец «средневекового замка» в Тюмени поднял цену на него до 48 миллионов

8 апреля 2024, 07:21
Фото: Авито

В Тюмени продают «средневековый замок» у реки за 48 миллионов рублей

Стоимость тюменского замка в средневековом стиле, расположенного микрорайоне Парфеново, поднялась за последние три года на 18 миллионов рублей. В апреле 2021 года каменный дом продавали за 30 миллионов, тогда как сегодня уже за 48 миллионов рублей.

В объявлении, опубликованном на Авито, указано, что замок располагается на первой линии реки Туры. В трех сотнях метров находится парк «Заречный», исторический центр города — в десяти минутах езды на велосипеде.

Здание облицовано облицован кирпичом ручной формовки Бельгийского и Немецкого производства. В самом замке располагаются 9 комнат, гостиная, подсобные помещения.

«Можно установить горки, карусели, беседки, пляжные места, причал и станцию проката лодок, байдарок, сапбордов, снегоходов, лыж и т. д. Имеются все регистрационные и разрешительные документы. Подключены все коммуникации», — заверяет собственник.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в районе эко-парка Затюменский выставили на продажу коттедж за 165 миллионов рублей. По словам продавцов, дом эксклюзивный и полностью спроектированный. В коттедже имеются несколько спален, библиотека, тренажерный зал, хамам и бассейн.

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