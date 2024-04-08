Владелец «средневекового замка» в Тюмени поднял цену на него до 48 миллионов

В Тюмени продают «средневековый замок» у реки за 48 миллионов рублей

Стоимость тюменского замка в средневековом стиле, расположенного микрорайоне Парфеново, поднялась за последние три года на 18 миллионов рублей. В апреле 2021 года каменный дом продавали за 30 миллионов, тогда как сегодня уже за 48 миллионов рублей.