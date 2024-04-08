Владелец «средневекового замка» в Тюмени поднял цену на него до 48 миллионов

Posted Вчера, 07:21
Published Вчера, 07:21
Modified Вчера, 07:23
Updated Вчера, 07:23
В объявлении, опубликованном на Авито, указано, что замок располагается на первой линии реки Туры. В трех сотнях метров находится парк «Заречный», исторический центр города — в десяти минутах езды на велосипеде.
Здание облицовано облицован кирпичом ручной формовки Бельгийского и Немецкого производства. В самом замке располагаются 9 комнат, гостиная, подсобные помещения.
«Можно установить горки, карусели, беседки, пляжные места, причал и станцию проката лодок, байдарок, сапбордов, снегоходов, лыж и т. д. Имеются все регистрационные и разрешительные документы. Подключены все коммуникации», — заверяет собственник.
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