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Власти опровергли информацию о затоплении двух деревень Тюменской области

Власти опровергли информацию о затоплении тюменских деревень

15 апреля 2024, 02:40
Фото: 1MI

Власти опровергли информацию о затоплении двух деревень Тюменской области

Сообщения о том, что деревни Лайкова и Бутырка Ишимского района уже страдают от паводка, начали активно распространяться в соцсетях. Видеоролики, опубликованные Телеграм-каналами, оказались фейковыми.

Власти опровергли информацию о том, что деревни Лайкова и Бутырка Ишимского района пострадали от паводка. На данный момент обстановка в населенных пунктах спокойная и контролируемая, сообщили в информационном центре правительства региона.

Видеоролики, которые распространялись в Телеграм-каналах, не имеют отношения к Тюменской области. Они были сняты в Курганской и Оренбургской областях.

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Вчера в деревнях Лайкова и Бутырка началась превентивная эвакуация. Местных жителей переселяют в пункты временного размещения в связи с неблагоприятной паводковой ситуацией.

Ранее «Наш город» сообщал, что за сутки уровень воды в тюменских реках прибавил от 16 до 46 сантиметров. Самые резкие скачки уровня воды произошли в реках Тобол и Тура.

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