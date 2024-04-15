Власти опровергли информацию о затоплении тюменских деревень

Posted Сегодня, 02:40
Published Сегодня, 02:40
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Updated Сегодня, 02:42
Власти опровергли информацию о том, что деревни Лайкова и Бутырка Ишимского района пострадали от паводка. На данный момент обстановка в населенных пунктах спокойная и контролируемая, сообщили в информационном центре правительства региона.
Видеоролики, которые распространялись в Телеграм-каналах, не имеют отношения к Тюменской области. Они были сняты в Курганской и Оренбургской областях.
Вчера в деревнях Лайкова и Бутырка началась превентивная эвакуация. Местных жителей переселяют в пункты временного размещения в связи с неблагоприятной паводковой ситуацией.
Ранее «Наш город» сообщал, что за сутки уровень воды в тюменских реках прибавил от 16 до 46 сантиметров. Самые резкие скачки уровня воды произошли в реках Тобол и Тура.