Началась срочная эвакуация: в Казанском районе под воду могут уйти две деревни и село

В Казанском районе под воду могут уйти две деревни и село

Три населенных пункта в Казанском районе могут уйти под воду из-за половодья. В зону риска попали жители деревень Паленка, Новогеоркиевка и села Афонькино. В настоящее время в селах началась эвакуация местных жителей, сообщил в информационном центре правительства Тюменской области.