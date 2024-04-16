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В Казанском районе под воду могут уйти две деревни и село

Началась срочная эвакуация: в Казанском районе под воду могут уйти две деревни и село

16 апреля 2024, 05:38
Фото: 1MI

В Казанском районе под воду могут уйти две деревни и село

Три населенных пункта в Казанском районе могут уйти под воду из-за половодья. В зону риска попали жители деревень Паленка, Новогеоркиевка и села Афонькино. В настоящее время в селах началась эвакуация местных жителей, сообщил в информационном центре правительства Тюменской области.

Все три населенных пункта входят в состав Афонькинского сельского поселения и расположены на расстоянии 30-40 километров от села Казанское. Численность населения села Афонькино составляет 722 человека, число дворов — 263, в Новогеоркиевке проживают 233 человека (число дворов — 82), в деревне Паленка живут 55 человек.

Ранее «Наш Город» писал, что в районе села Ильинка уровень воды в реке Ишим достиг опасной отметки 808 сантиметров. Подъем воды продолжается, ожидается затопление дорог, сельскохозяйственных земель и мостов.

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