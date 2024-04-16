Началась срочная эвакуация: в Казанском районе под воду могут уйти две деревни и село

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Published Сегодня, 05:38
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Все три населенных пункта входят в состав Афонькинского сельского поселения и расположены на расстоянии 30-40 километров от села Казанское. Численность населения села Афонькино составляет 722 человека, число дворов — 263, в Новогеоркиевке проживают 233 человека (число дворов — 82), в деревне Паленка живут 55 человек.
Ранее «Наш Город» писал, что в районе села Ильинка уровень воды в реке Ишим достиг опасной отметки 808 сантиметров. Подъем воды продолжается, ожидается затопление дорог, сельскохозяйственных земель и мостов.