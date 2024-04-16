Уровень воды в реке Ишим превысил критическое значение. Началось наводнение

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
Критерий такого опасного явления как половодье составляет 800 сантиметров. В настоящее время подъем воды продолжается. Специалисты прогнозируют затопление низководных мостов, сельскохозяйственных земель, нарушение дорожного сообщения между деревнями и селами.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ишимском районе сегодня утром была объявлена срочная эвакуация. Всем жителям муниципалитета были разосланы предупреждающие смс-сообщения с призывом эвакуироваться из своих домов.