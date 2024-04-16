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Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

Уровень воды в реке Ишим в Ильинке превысил критическое значение

Уровень воды в реке Ишим превысил критическое значение. Началось наводнение

16 апреля 2024, 04:26
Фото: 1MI

Уровень воды в реке Ишим в Ильинке превысил критическое значение

Вода в реке Ишим в районе села Ильинка (Казанский район) достигла опасной отметки в 808 сантиметров — за сутки вода поднялась на 27 сантиметров. Такие данные указаны в гидрологическом бюллетене тюменского филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.

Критерий такого опасного явления как половодье составляет 800 сантиметров. В настоящее время подъем воды продолжается. Специалисты прогнозируют затопление низководных мостов, сельскохозяйственных земель, нарушение дорожного сообщения между деревнями и селами.

Ранее «Наш Город» писал, что в Ишимском районе сегодня утром была объявлена срочная эвакуация. Всем жителям муниципалитета были разосланы предупреждающие смс-сообщения с призывом эвакуироваться из своих домов.

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