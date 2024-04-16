На двух мостах в Тюменской области перекрыли движение

На данный момент ограничения действуют на 11 мостах в регионе. Они будут сняты после полной стабилизации паводковой ситуации. Уточняется, что движение по мосту через реку Вагай на дороге Королево — Дербень восстановлено. Мост был затоплен с 6 апреля.