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В Тюменской области ограничили движение на двух мостах

На двух мостах в Тюменской области перекрыли движение

16 апреля 2024, 05:20
Фото: 1MI

В Тюменской области ограничили движение на двух мостах

Дорожные знаки «Въезд запрещен» установили на мостах в Абатском и Ишимском районах. Движение будет восстановлено после стабилизации паводковой ситуации.

На низководных мостах через реку Ишим на 3 километре дороги Ощепково — Назарово и на 1 километре подъезда к деревне Рогозина перекрыли движение. Там установили дорожные знаки «Въезд запрещен», сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

На данный момент ограничения действуют на 11 мостах в регионе. Они будут сняты после полной стабилизации паводковой ситуации. Уточняется, что движение по мосту через реку Вагай на дороге Королево — Дербень восстановлено. Мост был затоплен с 6 апреля.

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Также стало известно, что из-за паводка будут перекрыты федеральные трассы в Курганскую область. На границах областей разместили мобильные посты полиции и других служб.

Ранее «Наш город» сообщал, что жители Ишима получили СМС-сообщения с призывом срочно эвакуироваться. Уровень воды на реке Ишим за сутки прибавил более 50 сантиметров.

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