На двух мостах в Тюменской области перекрыли движение

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
На низководных мостах через реку Ишим на 3 километре дороги Ощепково — Назарово и на 1 километре подъезда к деревне Рогозина перекрыли движение. Там установили дорожные знаки «Въезд запрещен», сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
На данный момент ограничения действуют на 11 мостах в регионе. Они будут сняты после полной стабилизации паводковой ситуации. Уточняется, что движение по мосту через реку Вагай на дороге Королево — Дербень восстановлено. Мост был затоплен с 6 апреля.
Также стало известно, что из-за паводка будут перекрыты федеральные трассы в Курганскую область. На границах областей разместили мобильные посты полиции и других служб.
Ранее «Наш город» сообщал, что жители Ишима получили СМС-сообщения с призывом срочно эвакуироваться. Уровень воды на реке Ишим за сутки прибавил более 50 сантиметров.