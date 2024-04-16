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Тюменцев возмутили смс-сообщения от РСЧС о срочной эвакуации

«Чуть инфаркт не получили»: тюменцев возмутили смс о срочной эвакуации

16 апреля 2024, 05:10
Фото: 1MI

Тюменцев возмутили смс-сообщения от РСЧС о срочной эвакуации

Жителей Ишима и Ишимского района напугали утренние смс-сообщения от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций о срочной эвакуации.
«На реке Ишим идет критический подъем воды! СРОЧНО! Эвакуируйтесь! Возьмите с собой документы и ценные вещи. ГЛ — 122 кнопка 3», — было указано в смс-оповещении.
Фото: Ишим Переподслушано

Ишимцев возмутили такие сообщения. Жители муниципалитета отметили, что подобные тексты, без конкретики, нельзя рассылать. К слову, информация о районах, попадающих в зону риска была опубликована позже администрацией Ишимского района.

«Все, кто живёт рядом с рекой Ишим, получили инфаркт. Такие смс точно нельзя рассылать. Должна быть хоть какая-то конкретика. Хорошо, что люди сообразили посмотреть данные с гидропостов», — отметили горожане.
«Если всем пришло, то куда эвакуироваться-то?» — отметила Наталья Л.

Между тем, на горячей линии сообщили, что в настоящее время большая вода пришла только в Ильинку Казанского района. В Ишимском районе паводок ожидается только через несколько дней.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

По данным гидрологического бюллетеня тюменского филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, уровень воды в реке Ишим по гидропосту в городе Ишиме на утро 16 апреля составляет 344 сантиметра выше нулевой отметки. За сутки вода поднялась на 57 сантиметров. Отметка при которой наступает половодье составляет 850 сантиметров.

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