«Чуть инфаркт не получили»: тюменцев возмутили смс о срочной эвакуации

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
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Updated Сегодня, 05:12
«На реке Ишим идет критический подъем воды! СРОЧНО! Эвакуируйтесь! Возьмите с собой документы и ценные вещи. ГЛ — 122 кнопка 3», — было указано в смс-оповещении.
Ишимцев возмутили такие сообщения. Жители муниципалитета отметили, что подобные тексты, без конкретики, нельзя рассылать. К слову, информация о районах, попадающих в зону риска была опубликована позже администрацией Ишимского района.
«Все, кто живёт рядом с рекой Ишим, получили инфаркт. Такие смс точно нельзя рассылать. Должна быть хоть какая-то конкретика. Хорошо, что люди сообразили посмотреть данные с гидропостов», — отметили горожане.
«Если всем пришло, то куда эвакуироваться-то?» — отметила Наталья Л.
Между тем, на горячей линии сообщили, что в настоящее время большая вода пришла только в Ильинку Казанского района. В Ишимском районе паводок ожидается только через несколько дней.
По данным гидрологического бюллетеня тюменского филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, уровень воды в реке Ишим по гидропосту в городе Ишиме на утро 16 апреля составляет 344 сантиметра выше нулевой отметки. За сутки вода поднялась на 57 сантиметров. Отметка при которой наступает половодье составляет 850 сантиметров.
Ранее «Наш Город» писал, что в реке Ишим в районе села Ильинка Казанского района уровень воды превысил опасную отметку и достиг 808 сантиметров. В муниципалитете объявлена срочная эвакуация.