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Posted Сегодня, 04:28

Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

В Тюмени откроют клубничную ферму

Ферму по выращиванию клубники откроют в Тюмени

16 апреля 2024, 04:28
Фото: 1MI

В Тюмени откроют клубничную ферму

Аналогичный проект уже был реализован в Екатеринбурге. Землю под строительство власти предоставят без торгов.

В Тюмени откроется ферма по выращиванию клубники. Компания уже реализовала аналогичный проект в Екатеринбурге, рассказал директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.

«Компания готова масштабироваться. Мы подготовили под инвестора земельный участок и готовы предоставить его без торгов. Также обсудили и реализацию с готовым помещением — здание 1500 квадратных метров с высотой потолков от 9 до 14 метров», — добавил Пуртов.
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Какая именно компания планирует реализовать проект — не уточняется.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области построят туристический комплекс с ресторанами и саунами. Похожие комплексы уже открыты в Курганской, Свердловской и Челябинской областях.

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