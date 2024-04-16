Ферму по выращиванию клубники откроют в Тюмени

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
В Тюмени откроется ферма по выращиванию клубники. Компания уже реализовала аналогичный проект в Екатеринбурге, рассказал директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.
«Компания готова масштабироваться. Мы подготовили под инвестора земельный участок и готовы предоставить его без торгов. Также обсудили и реализацию с готовым помещением — здание 1500 квадратных метров с высотой потолков от 9 до 14 метров», — добавил Пуртов.
Какая именно компания планирует реализовать проект — не уточняется.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области построят туристический комплекс с ресторанами и саунами. Похожие комплексы уже открыты в Курганской, Свердловской и Челябинской областях.