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Ферма

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2024
Ферму по выращиванию клубники откроют в Тюмени
Аналогичный проект уже был реализован в Екатеринбурге. Землю под строительство власти предоставят без торгов.
16 апреля, 04:28
2023
Черную икру в промышленных масштабах начнут производить в Тюменской области
Черную икру в промышленных масштабах планируют начать производить в Тюменском районе уже в следующем году. Но станет ли дешевле местный деликатес — пока загадка.
12 декабря 2023, 15:50
Тюменские власти планируют построить клубничную ферму
Потенциальный инвестор уже найден.
8 августа 2023, 05:28
Тюменской страусиной ферме удалось доказать, что она не является зоопарком
Тюменская страусиная ферма в селе Чикча, владельцем которой является Наталья Демченко, выиграла очередной суд с Россельхознадзором.
26 июля 2023, 09:48
Арбитражи апреля: страусы-нелегалы, интимная парикмахерская и крупный банкрот
28 апреля 2023, 07:42
Животные на ферме «Тюменский страус» живут без лицензии
В тюменский арбитражный суд поступил иск от Россельхознадзора. В ходе проверки выяснилось, что владелица страусиной фермы содержит животных, не имея на это лицензии.
18 апреля 2023, 09:05
2022
В Тюменской области сгорела ферма
10 октября 2022, 05:04

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