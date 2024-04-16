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Published Сегодня, 03:38

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90% тюменцев на майских праздниках будут отдыхать в России

Куда тюменцы полетят на майских праздниках

16 апреля 2024, 03:38
Фото: 1MI

90% тюменцев на майских праздниках будут отдыхать в России

Большая часть жителей Тюмени майские праздники проведут в России — отдых на территории страны предпочли 90% тюменцев. И только 10% намерены отправиться в заграничные страны. Об этом сообщили специалисты «Авиасейлс».
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Отдых

Четверть тюменцев, планирующих путешествия на майских каникулах, отправятся в Москву. Средняя стоимость билетов до столицы России туда и обратно составила 14 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге майские праздники проведут 21% жителей региона (17 тысяч рублей), в Сочи — 18% (24 тысяч рублей), в Махачкале— 7% (20,4 тысяч рублей), в Минеральных Водах— 7% (23,4 тысяч рублей).

29% из тюменцев, выбравших зарубежные направления, отдохнут в мае в Ереване, стоимость билетов туда-обратно составила 27,9 тысячи рублей, 14% — в Минске (25,4 тысячи рублей), 10% — в Анталье (60 тысяч рублей), 8% — в Ташкенте (34,6 тысячи рублей), 7% — в Баку (41,3 тысячи рублей), пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что с 28 апреля авиакомпания Azur Air откроет прямые рейсы из Тюмени в Анталью. Полеты будут выполняться два раза в неделю.

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