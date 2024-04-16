Куда тюменцы полетят на майских праздниках

Четверть тюменцев, планирующих путешествия на майских каникулах, отправятся в Москву. Средняя стоимость билетов до столицы России туда и обратно составила 14 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге майские праздники проведут 21% жителей региона (17 тысяч рублей), в Сочи — 18% (24 тысяч рублей), в Махачкале— 7% (20,4 тысяч рублей), в Минеральных Водах— 7% (23,4 тысяч рублей).