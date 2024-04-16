Куда тюменцы полетят на майских праздниках

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Четверть тюменцев, планирующих путешествия на майских каникулах, отправятся в Москву. Средняя стоимость билетов до столицы России туда и обратно составила 14 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге майские праздники проведут 21% жителей региона (17 тысяч рублей), в Сочи — 18% (24 тысяч рублей), в Махачкале— 7% (20,4 тысяч рублей), в Минеральных Водах— 7% (23,4 тысяч рублей).
29% из тюменцев, выбравших зарубежные направления, отдохнут в мае в Ереване, стоимость билетов туда-обратно составила 27,9 тысячи рублей, 14% — в Минске (25,4 тысячи рублей), 10% — в Анталье (60 тысяч рублей), 8% — в Ташкенте (34,6 тысячи рублей), 7% — в Баку (41,3 тысячи рублей), пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что с 28 апреля авиакомпания Azur Air откроет прямые рейсы из Тюмени в Анталью. Полеты будут выполняться два раза в неделю.