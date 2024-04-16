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Published Сегодня, 01:07

Modified Сегодня, 01:07

Updated Сегодня, 01:07

На Тюмень надвигается сильный ветер

На Тюмень надвигается сильный ветер

16 апреля 2024, 01:07
Фото: 1MI
На юге Тюменской области во вторник, 16 апреля, метеорологи прогнозируют опасные явление — туман в ночные и утренние часы, усиление ветра до 16 м/с. День пройдет при переменной облачности без осадков, местами вероятны кратковременные дожди.

Днем термометры покажут +9…+14, в ночные часы не опустятся ниже +2…+7.

В Тюмени 16 апреля синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, кратковременные дожди, ветер до 9 м/с. Утром +4…+11, к полудню воздух столбики термометров поднимутся до +13…+14. В темное время суток температура воздуха составит +6…+8

УФ- индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:26, закат в 19:49 продолжительность дня 14 часов 23 минуты.

В Тобольске 16 апреля синоптики обещают облачную с прояснениями погода, дожди в течение дня, ветер до 8,1 м/с. Утром ожидается 0…+10, днем воздух прогреется до +12. В темное время суток температура воздуха составит +6…+7.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:12, закат в 19:41 продолжительность дня 14 часов 29 минут.

В Ялуторовске 16 апреля ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, ветер до 10,3 м/с. В утренние часы термометры покажут +2…+10, днем поднимутся до +12. В темное время суток температура воздуха составит +6…+8.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:24 закат в 19:44 продолжительность дня 14 часов 20 минут.

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В Заводоуковске 16 апреля ожидается облачная с прояснениями погода, дожди в течение дня, ветер до 8,6 м/с. В утренние часы термометры покажут +2…+11, днем воздух прогреется до +12. В вечерние и ночные часы температура воздуха составит +6…+8.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:23, закат в 19:43 продолжительность дня 14 часов 20 минут.

В Ишиме 16 апреля ожидается пасмурная погода, дождь в ночные часы, ветер до 7,9 м/с. В утренние часы термометры покажут 0…+10, днем потеплеет до +13. В темное время суток температура воздуха составит +8…+9.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:13, закат в 19:30продолжительность дня 14 часов 17 минут.

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