На Тюмень надвигается сильный ветер

На юге Тюменской области во вторник, 16 апреля, метеорологи прогнозируют опасные явление — туман в ночные и утренние часы, усиление ветра до 16 м/с. День пройдет при переменной облачности без осадков, местами вероятны кратковременные дожди.

Днем термометры покажут +9…+14, в ночные часы не опустятся ниже +2…+7. В Тюмени 16 апреля синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, кратковременные дожди, ветер до 9 м/с. Утром +4…+11, к полудню воздух столбики термометров поднимутся до +13…+14. В темное время суток температура воздуха составит +6…+8 УФ- индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:26, закат в 19:49 продолжительность дня 14 часов 23 минуты. В Тобольске 16 апреля синоптики обещают облачную с прояснениями погода, дожди в течение дня, ветер до 8,1 м/с. Утром ожидается 0…+10, днем воздух прогреется до +12. В темное время суток температура воздуха составит +6…+7. УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:12, закат в 19:41 продолжительность дня 14 часов 29 минут. В Ялуторовске 16 апреля ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, ветер до 10,3 м/с. В утренние часы термометры покажут +2…+10, днем поднимутся до +12. В темное время суток температура воздуха составит +6…+8. УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:24 закат в 19:44 продолжительность дня 14 часов 20 минут. Тюменские власти заявили о затоплении села Ильинка в ближайшие сутки Узнать подробнее В Заводоуковске 16 апреля ожидается облачная с прояснениями погода, дожди в течение дня, ветер до 8,6 м/с. В утренние часы термометры покажут +2…+11, днем воздух прогреется до +12. В вечерние и ночные часы температура воздуха составит +6…+8. УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:23, закат в 19:43 продолжительность дня 14 часов 20 минут. В Ишиме 16 апреля ожидается пасмурная погода, дождь в ночные часы, ветер до 7,9 м/с. В утренние часы термометры покажут 0…+10, днем потеплеет до +13. В темное время суток температура воздуха составит +8…+9. УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:13, закат в 19:30продолжительность дня 14 часов 17 минут. Читайте также: Прикинулся таксистом. В Тюмени задержали наркокурьера с почти килограммом веществ Сколько выплатят ребенку, которому на голову упал кондиционер, рассказали в Тюмени За отказ от эвакуации на время паводка тюменцев будут штрафовать