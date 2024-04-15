Тюменские власти заявили о затоплении села Ильинка в ближайшие сутки

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Напомним, что уровень воды в реке Ишим растет с 14 апреля. Ожидается, что в ближайшие сутки он достигнет 800 сантиметров, пишет информцентр Правительства со ссылкой на УГМС. Это грозит затоплением близлежащих территорий.
В данный момент на юге Тюменской области ото льда очищаются реки Тобол, Карасуль и Исеть. На Иртыше от Тобольска до Демьянского продолжается рост уровня воды примерно на 12-31 сантиметр в сутки.
На Туре в Тюмени и Пышме у села Богандинское отмечается ледоход.
Ранее «Наш город» писал, что стремительный рост уровня воды наблюдается также в реке Тобол в Ялуторовске.