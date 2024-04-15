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Тюменские власти заявили о затоплении села Ильинка в ближайшие сутки

Тюменские власти заявили о затоплении села Ильинка в ближайшие сутки

15 апреля 2024, 11:38
Фото: 1MI
В ближайшие сутки в селе Ильинка Тюменской области уровень воды в реке Ишим может повысится до опасной отметки. Об этом сообщили в ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Напомним, что уровень воды в реке Ишим растет с 14 апреля. Ожидается, что в ближайшие сутки он достигнет 800 сантиметров, пишет информцентр Правительства со ссылкой на УГМС. Это грозит затоплением близлежащих территорий.

В данный момент на юге Тюменской области ото льда очищаются реки Тобол, Карасуль и Исеть. На Иртыше от Тобольска до Демьянского продолжается рост уровня воды примерно на 12-31 сантиметр в сутки.

На Туре в Тюмени и Пышме у села Богандинское отмечается ледоход.

Ранее «Наш город» писал, что стремительный рост уровня воды наблюдается также в реке Тобол в Ялуторовске.

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