В сантиметрах от потопа: уровень воды в тюменских реках близок к критическим отметкам

По данным гидропоста в Ишиме, уровень воды в реке Ишим за сутки прибавил 53 сантиметра, достигнув отметки в 295 сантиметров. В реке Ишим в Викулово вода прибыла на 18 сантиметров — уровень достиг 303 сантиметров. В Ильинке уровень воды в реке Ишим поднялся на 31 сантиметр и составил 787 сантиметров.