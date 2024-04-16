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Уровень воды в реках Тюменской области приближается к критическим отметкам

В сантиметрах от потопа: уровень воды в тюменских реках близок к критическим отметкам

16 апреля 2024, 02:19
Фото: 1MI

Уровень воды в реках Тюменской области приближается к критическим отметкам

Уровень воды в реке Ишим в селе Ильинка превысил отметку выхода воды на пойму на 37 сантиметров. При этом, уровень воды в реке Тобол в Ялуторовске немного снизился.

По данным гидропоста в Ишиме, уровень воды в реке Ишим за сутки прибавил 53 сантиметра, достигнув отметки в 295 сантиметров. В реке Ишим в Викулово вода прибыла на 18 сантиметров — уровень достиг 303 сантиметров. В Ильинке уровень воды в реке Ишим поднялся на 31 сантиметр и составил 787 сантиметров.

По данным гидропоста, расположенного в Тобольске, уровень воды в реке Иртыш увеличился до 187 сантиметров, прибавив 31 сантиметр за сутки. В Увате вода в Иртыше прибыла на 17 сантиметров — уровень воды составил 431 сантиметр.

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В Ялуторовске уровень воды в реке Тобол снизился на 9 сантиметров — до 448 сантиметров. По данным гидропоста в Тюмени, уровень воды в Туре достиг 224 сантиметров, прибавив за сутки 43 сантиметра.

Ранее «Наш город» сообщал, что за отказ от эвакуации во время паводка тюменцев будут штрафовать. При критической ситуации отказавшихся будут вывозить насильно.

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