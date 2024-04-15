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Published Сегодня, 07:39

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В Тюмени выкинули на помойку старую собаку

«Нелюди бросили умирать»: в Тюмени выкинули на помойку старую собаку. ВИДЕО

15 апреля 2024, 07:39
Фото: 1MI

В Тюмени выкинули на помойку старую собаку

Больную собаку нашли в мусорном баке. Сейчас ее здоровьем занимаются ветеринары.

В мусорном баке в Тюмени нашли старого пекинеса. Больную собаку отвезли ветеринарам, ее здоровьем занимаются специалисты ветеринарной клиники «Ветэкспресс».

«Нелюди бросили её умирать! Собака крайне преклонного возраста. Глухая, слепая, грязная и вонючая была обнаружена на днях. При осмотре устойчивости на конечностях нет, ходит по кругу, в пространстве не ориентируется. Помимо этого, есть заболевание сердца», — рассказали в группе ветклиники ВКонтакте.
Видео: Ветеринарная клиника «Ветэкспресс» г. Тюмень / ВКонтакте

Ветеринары отмыли и побрили собаку, ей назначено лечение. По их словам, ей стало немного лучше.

Ранее «Наш город» сообщал, что тобольский центр помощи бездомным животным «Право на жизнь» может оказаться под водой. Волонтеры ищут людей, готовых взять кошку или собаку на временную передержку.

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