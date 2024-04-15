«Нелюди бросили умирать»: в Тюмени выкинули на помойку старую собаку. ВИДЕО

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
В мусорном баке в Тюмени нашли старого пекинеса. Больную собаку отвезли ветеринарам, ее здоровьем занимаются специалисты ветеринарной клиники «Ветэкспресс».
«Нелюди бросили её умирать! Собака крайне преклонного возраста. Глухая, слепая, грязная и вонючая была обнаружена на днях. При осмотре устойчивости на конечностях нет, ходит по кругу, в пространстве не ориентируется. Помимо этого, есть заболевание сердца», — рассказали в группе ветклиники ВКонтакте.
Ветеринары отмыли и побрили собаку, ей назначено лечение. По их словам, ей стало немного лучше.
Ранее «Наш город» сообщал, что тобольский центр помощи бездомным животным «Право на жизнь» может оказаться под водой. Волонтеры ищут людей, готовых взять кошку или собаку на временную передержку.