Клещи атакуют: в Тюменской области клещи от укусов клещей пострадали почти 50 детей

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
47 из обратившихся — дети до 14 лет.
Случаи присасывания были зарегистрированы в Тюмени, Тобольске, Ишиме, а также в нескольких районах Тюменской области. Все обратившиеся получили экстренную профилактику иммуноглобулином.
Случаев заражения клещевым энцефалитом и боррелиозом в Тюменской области не зарегистрировано. Тюменцам рекомендовали получить вакцины от инфекций, распространяющихся клещами.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени остро не хватает важного для здоровья препарата.