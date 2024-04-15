nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

В Тюменской области 172 жителя пострадали от укусов клещей

Клещи атакуют: в Тюменской области клещи от укусов клещей пострадали почти 50 детей

15 апреля 2024, 13:52
Фото: Изображение Midjourney

В Тюменской области 172 жителя пострадали от укусов клещей

Региональное управление Роспотребнадзора ведет еженедельный мониторинг за случаями присасывания клещей в Тюменской области. По состоянию на 15 апреля было зарегистрировано 172 обращения граждан в медицинские учреждения по присасывания клещей, рассказали в ведомстве.
Сюжет
Дети

47 из обратившихся — дети до 14 лет.

Случаи присасывания были зарегистрированы в Тюмени, Тобольске, Ишиме, а также в нескольких районах Тюменской области. Все обратившиеся получили экстренную профилактику иммуноглобулином.

Случаев заражения клещевым энцефалитом и боррелиозом в Тюменской области не зарегистрировано. Тюменцам рекомендовали получить вакцины от инфекций, распространяющихся клещами.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени остро не хватает важного для здоровья препарата.

Читайте также:
Итоги дня в Тюмени: приближение паводка, сезон опрессовок и утопленная «Нива»«Личность установлена»: Что известно о тюменском стрелке из спального района«Пострадала девочка»: В Тюмени подростки ранили ребенка из пневматики
#Нигина Азамова#Общество#Происшествия#Дети#Здоровье#Клещи
Затопление неизбежно: когда ждать пиков паводков в Тюменской области?
Сегодня, 07:17
Тюменские власти заявили о затоплении села Ильинка в ближайшие сутки
Сегодня, 11:38
«Подумайте трижды»: стоит ли брать кредит на первоначальный взнос в Тюмени?
Сегодня, 10:04
Лето на пороге: в Тюмень придет долгожданное потепление
Сегодня, 04:45
Гопники, криминал и ужасы: тюменцы рассказали, каково жить в районе Войновки
Сегодня, 08:32
В Тюменских аптеках остро не хватает важного препарата
Сегодня, 11:03
"