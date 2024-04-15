Клещи атакуют: в Тюменской области клещи от укусов клещей пострадали почти 50 детей

В Тюменской области 172 жителя пострадали от укусов клещей

Региональное управление Роспотребнадзора ведет еженедельный мониторинг за случаями присасывания клещей в Тюменской области. По состоянию на 15 апреля было зарегистрировано 172 обращения граждан в медицинские учреждения по присасывания клещей, рассказали в ведомстве.